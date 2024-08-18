Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Iqbal Gwijangge Merinding saat Pimpin Doa di Upacara HUT Ke-79 RI

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |02:20 WIB
Iqbal Gwijangge Merinding saat Pimpin Doa di Upacara HUT Ke-79 RI
Muhammad Iqbal Gwijangge merinding saat membacakan doa di Upacara HUT Ke-79 RI (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Bek Timnas Indonesia U-20, Muhammad Iqbal Gwijangge, mengaku merinding mengikuti upara HUT Ke-79 RI bersama rekan-rekannya. Terlebih lagi, ia turut memimpin doa dalam upacara tersebut.

Timnas Indonesia U-20 menggelar upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-79 pada Sabtu 17 Agustus 2024 pagi WIB. Bertempat di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, upacara itu diikuti oleh seluruh elemen tim.

Upacara Timnas Indonesia U-20

Ji Da-Bin, Sulthan Zaki, Muhammad Ragil, dan Dony Tri Pamungkas bertugas sebagai pembentang bendera. Sementara, Kadel Arel menjadi pemimpin upacara.

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, didapuk sebagai pembinca upacara. Lalu, Iqbal Gwijangge melantunkan doa dan mengheningkan cipta dengan khidmat.

Pemain berusia berusia 17 tahun itu pun mengaku merinding bisa terlibat dalam momen tersebut. Selain itu, ia juga sangat bangga bisa mengemban tugas di hari kemerdekaan Indonesia.

“Yang pasti (merinding), ada rasa bangga juga karena ini upacara. Kami juga sudah latihan dari kemarin, jadi para pemain tadi upacaranya bagus, menghayati juga, bagus menurut saya,” kata Iqbal kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu 17 Agustus 2024.

