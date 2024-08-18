Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bahagia, 3 Penyerang Keturunan Ini Bakal Pertajam Lini Depan Timnas Indonesia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |00:27 WIB
Shin Tae-yong Bahagia, 3 Penyerang Keturunan Ini Bakal Pertajam Lini Depan Timnas Indonesia!
Shin Tae-yong bahagia sebab tiga penyerang keturunan ini bisa memperkuat Timnas Indonesia (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

SHIN Tae-yong bahagia, tiga penyerang keturunan ini bakal pertaham lini depan Timnas Indonesia! Mereka adalah Ole Romeny, Jens Raven, dan Mauro Zijlstra.

Lini depan memang menjadi sorotan utama dari skuad Garuda jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Rafael Struick masih belum bisa diandalkan untuk mencetak gol.

Jens Raven

Sementara itu, Shin tampak belum puas dengan kualitas penyerang-penyerang yang bermain di liga lokal. Alhasil, memanggil pemain keturunan menjadi solusi untuk saat ini.

Shin sekarang bisa tersenyum. Sebab, sudah ada tiga calon pesaing bagi Struick di lini serang. Mereka adalah Romeny, Raven, dan Zijlstra.

Jens Raven sudah resmi menjadi WNI sehingga tinggal dipanggil saja ke Timnas Indonesia. Striker FC Dordrecht U-21 itu mampu membuktikan ketajaman bersama Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024.

Sedangkan, Romeny dan Zijlstra harus lebih dulu menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Kabar baik datang dari nama yang disebut belakangan lantaran mengaku sudah mengurus dokumen-dokumen untuk kepindahan kewarganegaraan!

Halaman:
1 2
      
