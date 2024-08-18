FC Dordrecht vs ADO Den Haag Berakhir 1-1: Rafael Struick Starter, Mauresmo Hinoke Main 1 Babak

Rafael Struick tampil sebagai starter selama 81 menit di laga FC Dordrecht vs ADO Den Haag (Foto: Instagram/@rafaelstruick)

DORDRECHT – Laga FC Dordrecht vs ADO Den Haag di Eerste Divisie 2024-2025 (kasta kedua Liga Belanda 2024-2025) berakhir 1-1 pada Sabtu (17/8/2024) malam WIB. Duel itu menampilkan Rafael Struick sebagai starter dan Mauresmo Hinoke.

Jalannya Pertandingan





Bermain di GN Bouw Stadium, Dordrecht, mereka dominan menguasai bola sejak menit pertama. FC Dorcrecht mengancam lebih dulu lewat tembakan Joshua Pynadath, namun masih mampu digagalkan kiper ADO Den Haag, Tim Coremans.

Memasuki menit 18, giliran Korede Osundina yang melakukan upaya mencetak gol. Namun tembakannya masih melambung tinggi.

Pergerakan Rafael Struick menciptakan situasi tendangan bebas usai dirinya dijatuhkan pada menit ke-28. Namun tendangan bebas tersebut masih belum berhasil terkonversi menjadi gol.

Rafael Struick juga sempat melakukan penetrasi di menit 31. Namun dirinya terperangkap dalam posisi offside.

Meski tim lawan dominan, ADO Den Haag justru berhasil unggul lebih dulu lewat tembakan Daryl Van Mieghem. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada babak pertama.