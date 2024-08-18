Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persita Tangerang vs Persija Jakarta: Persiapan Sudah Matang, Macan Kemayoran Siap Terkam Pendekar Cisadane

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |11:32 WIB
Persita Tangerang vs Persija Jakarta: Persiapan Sudah Matang, Macan Kemayoran Siap Terkam Pendekar Cisadane
Persija Jakarta siap hadapi Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025. (Foto: Media Persija)
A
A
A

BANTUL – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena memastikan persiapan pasukannya untuk menghadapi Persita Tangerang sudah matang. Untuk itu ia pun optimis Macan Kemayoran –julukan Persija– bisa menerkam dan mengalahkan tim berjuluk Pendekar Cisadane tersebut.

Persija Jakarta akan berhadapan dengan Persita Tangerang di pekan kedua Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta pada Minggu (18/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Kedua tim sedang dalam tren positif setelah meraih kemenangan di pekan pertama. Persija sukses menekuk Barito Putera (3-0), sedangkan Persita menundukkan PSIS Semarang (1-0).

Tak ayal, laga mendatang akan menjadi momentum bagi kedua tim untuk melanjutkan tren positif. Pena menegaskan, Macan Kemayoran mempunyai persiapan dan kepercayaan diri tinggi menjelang laga tersebut.

Persija Jakarta

“Kami memiliki persiapan yang bagus. Kami berlatih dengan skuad yang kami punya. Kami siap untuk pertandingan melawan Persita,” kata Pena dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (18/8/2024).

Halaman:
1 2
      
