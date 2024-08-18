Persita Tangerang vs Persija Jakarta: Persiapan Sudah Matang, Macan Kemayoran Siap Terkam Pendekar Cisadane

BANTUL – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena memastikan persiapan pasukannya untuk menghadapi Persita Tangerang sudah matang. Untuk itu ia pun optimis Macan Kemayoran –julukan Persija– bisa menerkam dan mengalahkan tim berjuluk Pendekar Cisadane tersebut.

Persija Jakarta akan berhadapan dengan Persita Tangerang di pekan kedua Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta pada Minggu (18/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Kedua tim sedang dalam tren positif setelah meraih kemenangan di pekan pertama. Persija sukses menekuk Barito Putera (3-0), sedangkan Persita menundukkan PSIS Semarang (1-0).

Tak ayal, laga mendatang akan menjadi momentum bagi kedua tim untuk melanjutkan tren positif. Pena menegaskan, Macan Kemayoran mempunyai persiapan dan kepercayaan diri tinggi menjelang laga tersebut.

“Kami memiliki persiapan yang bagus. Kami berlatih dengan skuad yang kami punya. Kami siap untuk pertandingan melawan Persita,” kata Pena dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (18/8/2024).