Joel Cornelli Beberkan Penyebab Arema FC Main Buruk hingga Kalah 0-2 dari Borneo FC

BLITAR - Arema FC dipermalukan Borneo FC 0-2 di laga pekan kedua Liga 1 2024-2025, pada Sabtu 17 Agustus 2024 sore WIB. Menurut pemaparan sang pelatih, Joel Cornelli, Arema kalah karena ada tiga pemain penting Arema yang absen di pertandingan yang dihelat di Stadion Soepriadi, Blitar tesebut.

Joel Cornelli mengakui Arema FC kesulitan mengembangkan permainan, kendati sempat mencoba melakukan serangan di babak pertama. Tapi satu gol lawan di menit 53 babak kedua mengubah segalanya.

"Kami punya banyak kesempatan dan coba untuk di babak kedua. Jadi babak kedua kami berusaha ke depan cetak gol tetapi sulit," kata Joel Cornelli, saat sesi konferensi pers, dikutip Minggu (18/8/2024).

Absennya tiga pemain dinilai menjadi penyebab kekalahan Arema di kandang sendiri. Sebab tanpa ketiga pemain itu lini tengah Arema tak bisa mengimbangi Pesut Etam –julukan Borneo FC. Namun pelatih asal Brasil itu bertekad memperbaiki permainan Arema ke depan.

"Arema ada tiga pemain cedera (Bo-kyung) Choi, (Julian) Guevara, sama Salim Tuharea, mungkin butuh proses. Tetapi saya mengatakan ke pemain harus tetap siap menang di kandang dan di luar kandang," sambung Cornelli.

Di sisi lain, penyerang Arema FC, Charles Lokolingoy mengakui, timnya memiliki banyak peluang. Tapi dari beberapa peluang itu gagal dikonversi gol. Justru lawan yang bermain efektif dengan sekali peluang berhasil mencatatkan gol.