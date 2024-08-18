Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Babak Pertama Chelsea vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025: Cungkilan Erling Haaland Bawa The Citizens Memimpin 1-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |23:21 WIB
Hasil Babak Pertama Chelsea vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025: Cungkilan Erling Haaland Bawa <i>The Citizens</i> Memimpin 1-0
Erling Haaland membawa Manchester City memimpin 1-0 atas Chelsea (Foto: Premier League)
A
A
A

LONDON - Hasil babak pertama Chelsea vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Stamford Bridge, London, Minggu (18/8/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Citizens.

Gol tunggal Man City di babak pertama dicetak Erling Haaland (18’). Sementara, Chelsea sempat membobol gawang tetapi dianulir di ujung paruh awal.

Sepakan Erling Haaland membawa Manchester City unggul 1-0 atas Chelsea (Foto: Premier League)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man City langsung menekan Chelsea di menit-menit awal. Hal itu membuat tuan rumah tak nyaman memainkan bola. Pun begitu, mereka mendapat peluang duluan di menit ke-10 lewat sepakan Wesley Fofana menyambut umpan silang Cole Palmer yang masih melebar.

Permainan menekan Man City membuahkan hasil di menit ke-18. Operan Jeremy Doku berbelok arah setelah mengenai kaki Bernardo Silva. Bola lalu jatuh di kaki Haaland yang menaklukkan Robert Sanchez dari dalam kotak penalti!

Unggul satu gol, Man City mencium bau darah. Kevin de Bruyne mengintip peluang lewat sepakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar di menit ke-22. Kans bagus didapat Doku pada menit ke-37. Namun, sepakan indahnya bisa ditepis dengan mantap oleh Sanchez!

Lewat serangan balik kilat, Bernardo melepaskan tembakan keras yang juga bisa ditepis Sanchez di menit ke-40. Jelang turun minum, tembakan Cole Palmer ditepis Ederson dan bola muntah disambar Nicolas Jackson. Sayangnya, gol dianulir lantaran offside. Skor 1-0 bertahan hingga rehat.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
