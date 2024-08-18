Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Breaking News: Mantan Pemain Manchester United Resmi Pensiun di Usia 32 Tahun!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |13:35 WIB
Breaking News: Mantan Pemain Manchester United Resmi Pensiun di Usia 32 Tahun!
Stadion Old Trafford yang jadi markas Manchester United. (Foto: Manchester United)
A
A
A

MANTAN pemain Manchester United resmi pensiun di usia 32 tahun. Pemain yang dimaksud adalah Phil Jones.

Dilansir dari Sportskeeda, Minggu (18/8/2024), Phil Jones resmi mengumumkan pensiun dari sepakbola di usia 32 tahun. Lewat sebuah wawancara bersama BBC Radio 5 Live, Phil Jones mengakui kariernya sebagai pesepakbola profesional harus berakhir lebih cepat dari yang dia perkirakan.

Phil Jones

Usai gantung sepatu, Phil Jones sudah memiliki rencana soal karier berikutnya yang akan dijalani. Dia akan banting setir ke dunia kepelatihan.

"Karier saya berakhir lebih cepat dari yang saya mau. Saya seperti gelas yang masih terisi setengah," ucap Phil Jones, dikutip dari Sportskeeda, Minggu (18/8/2024).

"Saya sudah menyelesaikan lisensi (UEFA) A dan saya ingin menantang diri saya dalam dunia kepelatihan. Target saya adalah memimpin sebuah tim (suatu saat nanti). Saya bertekad ke arah sana,” lanjutnya.

"Saya telah melakukan segalanya (agar bisa kembali bermain), tapi dengan banyaknya rehabilitasi yang saya jalani, itu semua berdampak pada diri sendiri dan keluarga," cerita Phil Jones.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648353/giovanni-van-bronckhorst-calon-pelatih-timnas-indonesia-begini-respons-erick-thohir-fnx.webp
Giovanni van Bronckhorst Calon Pelatih Timnas Indonesia, Begini Respons Erick Thohir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/pelatih_liverpool_arne_slot_foto_liverpool.jpg
Liverpool Anjlok, Arne Slot Blak-blakan Ngaku Bersalah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement