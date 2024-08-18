Breaking News: Mantan Pemain Manchester United Resmi Pensiun di Usia 32 Tahun!

MANTAN pemain Manchester United resmi pensiun di usia 32 tahun. Pemain yang dimaksud adalah Phil Jones.

Dilansir dari Sportskeeda, Minggu (18/8/2024), Phil Jones resmi mengumumkan pensiun dari sepakbola di usia 32 tahun. Lewat sebuah wawancara bersama BBC Radio 5 Live, Phil Jones mengakui kariernya sebagai pesepakbola profesional harus berakhir lebih cepat dari yang dia perkirakan.

Usai gantung sepatu, Phil Jones sudah memiliki rencana soal karier berikutnya yang akan dijalani. Dia akan banting setir ke dunia kepelatihan.

"Karier saya berakhir lebih cepat dari yang saya mau. Saya seperti gelas yang masih terisi setengah," ucap Phil Jones, dikutip dari Sportskeeda, Minggu (18/8/2024).

"Saya sudah menyelesaikan lisensi (UEFA) A dan saya ingin menantang diri saya dalam dunia kepelatihan. Target saya adalah memimpin sebuah tim (suatu saat nanti). Saya bertekad ke arah sana,” lanjutnya.

"Saya telah melakukan segalanya (agar bisa kembali bermain), tapi dengan banyaknya rehabilitasi yang saya jalani, itu semua berdampak pada diri sendiri dan keluarga," cerita Phil Jones.