HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Swansea City vs Preston North End: Nathan Tjoe-A-On Debut di Liga, The Swans Menang 2-0!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |23:12 WIB
Hasil Swansea City vs Preston North End: Nathan Tjoe-A-On Debut di Liga, <i>The Swans</i> Menang 2-0!
Nathan Tjoe-A-On akhirnya debut di Liga Inggris pada laga Swansea City vs Preston North End (Foto: Instagram/@swansofficial)
A
A
A

SWANSEA – Hasil Swansea City vs Preston North End di Divisi Championship 2024-2025 (kasta kedua Liga Inggris 2024-2025) sudah diketahui. Laga di Swansea.com Stadium, Swansea, Sabtu (17/8/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk The Swans.

Nathan Tjoe-A-On akhirnya debut secara kompetitif di Liga Inggris. Ia masuk di menit ke-88 untuk menggantikan Josh Tymons.

Nathan Tjoe-A-On

Jalannya Pertandingan

Pertandingan sempat diwarnai jual beli serangan pada menit-menit awal. Namun setelah 10 menit berjalan, Swansea mengambil alih kendali permainan.

Goncalo Franco dan Josh Tymons bergantian mengancam gawang Preston North End. Namun belum membuahkan hasil.

Preston North End baru bisa mengancam kembali pada menit 29 lewat tembakan Robbie Brady. Namun upaya jebolan akademi Manchester United ini masih dihalau kiper Swansea City, Lawrence Vigouroux.

Setelah berupaya keras menggedor pertahanan Preston North End, upaya Swansea City membuahkan hasil di menit 40. Wasit menunjuk titik putih usai Liam Lindsay melakukan handsball di kotak terlarang.

Matt Grimes selaku algojo pun berhasil menuntaskan tugas dengan baik. Skor 1-0 menutup jalannya babak pertama.

