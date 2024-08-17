Hasil Ipswich Town vs Liverpool di Liga Inggris 2024-2025: The Reds Permalukan The Tractor Boys 2-0!

HASIL Ipswich Town vs Liverpool di Liga Inggris 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. The Reds -julukan Liverpool- sukses mempermalukan The Tractor Boys -julukan Ipswich Town- dengan kemenangan 2-0.

Duel Ipswich Town vs Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2024-2025 digelar di Stadion Portman Road, Ipsiwch, pada Sabtu (17/8/2024) malam WIB. Dua gol Liverpool dicetak oleh Diogo Jota (60’) dan Mohamed Salah (65’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel berjalan sengit di awal laga. Ipswich Town yang tampil di markasnya tentunya bertekad merebut poin penuh.

Peluang untuk membuka keunggulan lebih dahulu pun didapat Ipswich Town pada menit ke-19. Kala itu, Jacob Greaves mendapat umpan ciamik dan langsung menyambar bola dengan sundulannya. Sayangnya, bola masih bisa ditangkap oleh Alisson Becker.

Liverpool tak tinggal diam mendapati Ipswich Town leluasa menyerang lini pertahanannya. Pasukan Arne Slot pun perlahan mulai membangun serangan.

Tetapi sayang, usaha demi usaha yang dilakukan Liverpool tak kunjung berbuah manis. Mereka tak bisa mencetak satu pun gol di sepanjang babak pertama. Laga akhirnya berakhir dengan skor 0-0 di babak pertama.