HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City di Ambang Kutukan Community Shield, Manchester United atau Liverpool yang Juara Liga Inggris 2024-2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |11:55 WIB
Manchester City di Ambang Kutukan Community Shield, Manchester United atau Liverpool yang Juara Liga Inggris 2024-2025?
Manchester City di ambang kutukan juara Community Shield. (Foto: Instagram/@mancity)
A
A
A

MANCHESTER City di ambang kutukan juara Community Shield. Apakah ini pertanda Manchester United, Liverpool atau Arsenal yang juara Liga Inggris 2024-2025?

Sejak 2019, ada catatan unik yang melanda persepakbolaan Inggris. Tim-tim yang keluar sebagai juara Community Shield selalu gagal menjadi kampiun Liga Inggris di musim yang sama.

Manchester City di ambang kutukan juara Community Shield. (Foto: Instagram/@mancity)

(Manchester City di ambang kutukan juara Community Shield. (Foto: Instagram/@mancity)

Manchester City menjadi klub pertama yang merasakannya. Setelah juara Community Shild 2019 usai menumbangkan Liverpool via adu penalti, The Citizens -julukan Manchester City- gagal juara Liga Inggris 2019-2020.

Saat itu, Liverpool yang keluar sebagai juara Liga Inggris 2019-2020 sekaligus mengakhiri dahaga gelar juara dalam 30 tahun terakhir. Setelah itu, ada Arsenal (2020), Leicester City (2021), Liverpool (2022) dan Arsenal (2023) yang menjadi jawara Community Shield, tapi gagal berjaya di Liga Inggris.

Manchester City juga berpeluang mengalami nasib yang sama setelah juara Community Shield 2024 usai menumbangkan Manchester United via adu penalti. Klub-klub seperti Manchester United, Arsenal, Liverpool atau bahkan Chelsea dapat memanfaatkan ini untuk memenangkan trofi di akhir kompetisi.

The Red Devils -julukan Manchester United- mempersiapkan musim dengan baik. Sejumlah pemain top berhasil didatangkan seperti Lenny Yoro dan Joshua Zirkzee.

