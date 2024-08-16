Liga 1 2024-2025: Kalah di Laga Perdana, PSS Sleman Evaluasi Besar-besaran Jelang Hadapi Persik Kediri

PSS SLEMAN langsung evaluasi besar-besaran jelang menghadapi Persik Kediri di pekan kedua Liga 1 2024-2025. Pelatih PSS Sleman, Wagner Lopes mengatakan evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh untuk semua pemain.

PSS Sleman akan berhadapan dengan Persik Kediri di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Senin (19/8/2024) mendatang. Laga tersebut akan menjadi momentum kebangkitan bagi Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman.

Diketahui, PSS Sleman menelan kekalahan dari Persebaya Surabaya (0-1) di pekan pertama. Lebih buruknya lagi, PSS Sleman saat ini mendekam di dasar klasemen lantaran minus tiga poin akibat pelanggaran suap enam tahun lalu.

Lopes pun mematangkan persiapan Super Elang Jawa agar meraih hasil terbaik pada pertandingan mendatang. Evaluasi besar-besaran dilakukan oleh pelatih berusia 56 tahun itu untuk memperbaiki kesalahan di laga sebelumnya.

BACA JUGA:

“Evaluasi hari ini tidak hanya sebagai koreksi di laga sebelumnya. Kami juga melakukan evaluasi yang berguna untuk persiapan laga selanjutnya,” kata Lopes dilansir dari laman resmi PSS Sleman, Kamis (15/8/2024).

“Kami banyak melakukan kesalahan mendasar seperti saat kontrol bola. Kemudian, evaluasi ketika melakukan sentuhan pertama pada bola agar bola tidak mudah hilang dari penguasaan,” tambahnya.