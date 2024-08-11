Hasil Persebaya Surabaya vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025: Bajul Ijo Menang Tipis 1-0!

SURABAYA - Persebaya Surabaya berhasil memanfaatkan laga kandang mereka dengan baik saat menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), pada Minggu (11/8/2024) malam WIB. Pasalnya dalam laga pekan pertama Liga 1 2024-2025 tersebut, Persebaya yang berstatus tuan rumah menang dengan skor 1-0.

Kemenangan tipis itu pun diraih tim berjuluk Bajul Ijo itu dengan susah payah. Bagaimana tidak, Persebaya harus kesulitan untuk bisa mencetak gol hingga akhirnya satu-satunya gol di laga tersebut baru tercipta di menit 78 berkat gol penalti Bruno Moreira.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya langsung bermain agresif sejak babak pertama menjamu PSS. Hal itu dengan tim itu berupaya menembus pertahanan Super Elang Jawa -julukan PSS.

Sampai pertengahan babak pertama belum ada gol yang tercipta dalam laga itu. Padahal, Persebaya dan PSS sempat menciptakan peluang.

Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya- pun harus puas sementara waktu bermain imbang 0-0 dengan PSS. Kedua tim pastinya akan berbenah diri dalam turun minum agar lebih baik pada babak kedua.

Babak Kedua





Permainan dengan intensitas tinggi ditunjukkan kedua tim pada awal babak kedua. Hal itu menandakan kedua tim ingin segera mencetak gol karena pada babak pertama mengalami kebuntuan.