Hasil Persik Kediri vs Bali United di Liga 1 2024-2025: Serdadu Tridatu Curi Poin Penuh Usai Menang 3-1

KEDIRI - Bali United sukses mencuri poin penuh dari kandang Persik Kediri di pekan perdana Liga 1 2024-2025, pada Minggu (11/8/2024) sore WIB. Berman di Stadion Brawijaya, Kediri, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu tepatnya menang dengan skor meyakinkan 3-1 atas tim tuan rumah.

Dalam kemenangan itu, Jean Befolo sukses mencetak brace untuk Bali United di menit 50 dan 69. Lalu satu gol lagi dicetak oleh Mitsuru Maruoka di menit 18. Sedangkan Persik hanya bisa membalas lewat Krisna Bayu pada menit ke-74.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan ketata ditampilkan Bali United dan Persik Kediri sejak awal babak pertama. Tampaknya, kedua ingin mencetak gol lebih dahulu agar makin percaya diri memainkan laga.

Bali United mampu membuka keunggulan atas Persik Kediri. Kepastian itu usai Mitsuro Maruoka mampu mencetak gol pada menit ke-18.

Skuad Macan Putih -julukan Persik- pun bukan tanpa perlawanan begitu saja. Tim yang berstatus tuan rumah itu pun berusaha mencetak gol balasan, tetapi pertahanan Bali United masih kokoh.

Sampai akhir babak kedua tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu Bali United unggul 1-0 atas Persik.