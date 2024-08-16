Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadapi Arema FC, Peter Huistra Harap Bisa Turunkan Pemain Baru Borneo FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |03:06 WIB
Hadapi Arema FC, Peter Huistra Harap Bisa Turunkan Pemain Baru Borneo FC
Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra (Foto: Borneo FC)
A
A
A

PIETER Huistra berharap bisa menurunkan amunisi baru Borneo FC di laga melawan Arema FC. Huistra mengatakan, para pemain baru ini diyakini bisa menambah kuat Pesut Etam -julukan Borneo FC.

Dua pemain baru Borneo FC, Mariano Peralta dan Gabriel Furtado tak bisa diturunkan di pekan pertama Liga 1 2024-2025. Dua pemain itu terkendala masalah administrasi sehingga tak bisa bermain.

 

Meski begitu, Borneo FC mampu mengalahkan Semen Padang (3-1), Senin (12/8/2024) lalu. Menatap pertandingan melawan Arema FC Huistra ingin dua pemain ini bisa diturunkan.

Laga melawan Arema FC akan berlangsung di Stadion Soepriadi, Blitar, Jawa Timur pada Sabtu (17/8/2024) mendatang. Pelatih asal Belanda itu meyakini Peralta dan Furtado bisa menambah kekuatan Pesut Etam.

 BACA JUGA:

"Saat lawan Semen Padang, kami kehilangan dua pemain asing karena ada problem di bagian registrasi," kata Huistra dikutip dari laman resmi Borneo FC, Kamis (15/8/2024).

"Jadi, jika kami memiliki dua pemain baru juga, mungkin kami bisa lebih kuat dan itu akan bagus. Semoga mereka bisa siap untuk melawan Arema dan menggunakan mereka," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
