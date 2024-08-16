Hadapi Arema FC, Peter Huistra Harap Bisa Turunkan Pemain Baru Borneo FC

PIETER Huistra berharap bisa menurunkan amunisi baru Borneo FC di laga melawan Arema FC. Huistra mengatakan, para pemain baru ini diyakini bisa menambah kuat Pesut Etam -julukan Borneo FC.

Dua pemain baru Borneo FC, Mariano Peralta dan Gabriel Furtado tak bisa diturunkan di pekan pertama Liga 1 2024-2025. Dua pemain itu terkendala masalah administrasi sehingga tak bisa bermain.

Meski begitu, Borneo FC mampu mengalahkan Semen Padang (3-1), Senin (12/8/2024) lalu. Menatap pertandingan melawan Arema FC Huistra ingin dua pemain ini bisa diturunkan.

Laga melawan Arema FC akan berlangsung di Stadion Soepriadi, Blitar, Jawa Timur pada Sabtu (17/8/2024) mendatang. Pelatih asal Belanda itu meyakini Peralta dan Furtado bisa menambah kekuatan Pesut Etam.

"Saat lawan Semen Padang, kami kehilangan dua pemain asing karena ada problem di bagian registrasi," kata Huistra dikutip dari laman resmi Borneo FC, Kamis (15/8/2024).

"Jadi, jika kami memiliki dua pemain baru juga, mungkin kami bisa lebih kuat dan itu akan bagus. Semoga mereka bisa siap untuk melawan Arema dan menggunakan mereka," tambahnya.