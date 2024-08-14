Alasan Arema FC Datangkan Pablo Oliveira, Padahal Sebelumnya Ramai Dikaitkan dengan Eber Bessa

ALASAN Arema FC datangkan Pablo Oliveira menarik diulas. Sebab, Arema FC sebenarnya ramai dikaitkan dengan Eber Bessa.

Ya, manajemen Arema FC resmi merekrut satu pemain asing terakhir di penutup bursa transfer awal musim Liga 1. Sosoknya adalah Pablo Oliveira yang berposisi sebagai gelandang bertahan.

Kehadiran Pablo Oliveira tergolong mengejutkan. Padahal, sejumlah nama pemain asing memang sempat dikaitkan dengan Arema FC, salah satunya Eber Bessa, mantan pemain Bali United.

Kemudian, ada juga nama Sebastian Avanzini, pemain asing asal Italia. Namun, nama keduanya akhirnya tersingkir dan manajemen memilih mendatangkan Gildson Pablo de Oliveira Silva alias Pablo Oliveira.

Manajer Operasional Arema FC, Sudarmaji, mengungkapkan kehadiran Pablo Oliveira memang menjadi bagian dari permintaan pelatih. Apalagi, selama evaluasi di turnamen pramusim Piala Presiden, lini tengah Arema FC dinilai perlu pelapis setara untuk mengarungi padatnya kompetisi Liga 1.

"Jadi, delapan komposisi pemain asing yang merata, belakang, tengah, dan depan untuk melengkapi pelapis. Hasil diskusi pelatih dan manajemen untuk menentukan komposisi pemain asing harus merata," kata Sudarmaji, dikonfirmasi pada Rabu (14/8/2024).

Pablo Oliveira ini, dinilai Sudarmaji, bisa menjadi pelapis. Apalagi, Julian Guevara dipastikan absen karena cedera di kepala dan harus menerima jahitan hingga diperkirakan absen dua pekan ke depan.

"Meskipun di lapangan yang boleh bermain adalah 6, artinya ini banyak pemain alternatif asing untuk membackup posisi di tengah. Posisinya sangat merata membackup kalau ada pemain kedua. Kami berpikir kalau mengontrak Pablo sudah sangat lengkap," tuturnya.