HOME BOLA LIGA INDONESIA

Profil Pablo Oliveira, Pemain Asing Baru Arema FC yang Berpengalaman di Liga Brasil

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |18:33 WIB
Profil Pablo Oliveira, Pemain Asing Baru Arema FC yang Berpengalaman di Liga Brasil
Pablo Oliveira resmi gabung Arema FC. (Foto: Avirista Midaada/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

PROFIL Pablo Oliveira menarik diulas. Sebab pemain asing baru Arema FC ini berpengalaman di Liga Brasil.

Ya, Arema FC resmi mendatangkan Pablo Oliveira sebagai pemain asing terakhir di bursa transfer awal Liga 1 musim 2024-2025. Pablo Oliveira diikat kontrak selama satu musim Liga 1 berjalan.

Kehadiran pemain bernama lengkap Gildson Pablo de Oliveira Silva ini tergolong mengejutkan. Sebab, sebelumnya ada beberapa nama pemain asing yang sempat dikaitkan dengan Arema FC.

Pablo Oliveira

Salah satunya ada pemain berposisi di playmaker dan gelandang serang, yakni Eber Bessa. Diketahui, mantan pemain Bali United itu berstatus tanpa klub usai kontraknya tak diperpanjang.

Tetapi akhirnya, pilihan Arema FC jatuh kepada Pablo Oliveira. Tentu saja, ada alasan khusus dalam perekrutan Pablo Oliveira.

Sepanjang kariernya, Pablo Oliveira memang kebanyakan menghabiskan karier di tim-tim Liga Brasil. Mengawali kariernya di tim regional Globo di Liga Brasil, pesepakbola berusia 29 tahun ini banyak bergelut di Seri C dan Seri B Liga Brasil.

Tercatat, beberapa tim mulai dari Sao Caetano pada musim 2017-2018, kemudian ia bergeser ke Botafogo dengan status pemain pinjaman pada musim 2018-2019, dan kembali lagi ke klub lamanya pada 2019-2020. Di saat itulah, ia bermain dengan Lucas Frigeri, yang merupakan rekan satu timnya saat ini di Arema FC.

Selanjutnya, beberapa tim lainnya yang pernah diperkuat Pablo adalah Ferroviaria, Brasil Pelotas, Tombense MG, Primavera, Chapoencese pada musim 2021-2022. Saat memperkuat Tombense MG pada musim 2020-2021, ia bermain dengan Willian Marcilio, yang menjadi rekan satu timnya di Arema FC saat ini.

Begitu pula ketika memperkuat Chapoencese padda musim 2021-2022, ia satu tim dengan Betinho yang kini memperkuat PSS Sleman di Liga 1. Sebelum dikontrak Arema FC, Pablo Oliveira terakhir kali memperkuat Sampaiao MA pada musim 2023-2024 hingga 1 Januari 2024.

Halaman:
1 2
      
