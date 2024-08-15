Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Dipanggil Lawan Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Shin Tae-yong akan segera memanggil pemain-pemain yang dibawa untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. (Foto: PSSI)

DAFTAR 26 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi dipanggil melawan Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan memanggil 26 pemain yang dipersiapkan menghadapi Arab Saudi (6 September 2024 pukul 01.00 WIB) dan Australia (Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 WIB).

Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, menegaskan Jordi Amat diizinkan AFC untuk ambil bagian di laga kontra Arab Saudi dan Australia. Sebelumnya, Jordi Amat dispekulasikan absen melawan Arab Saudi karena harus menjalani skorsing sisa satu pertandingan, efek kartu merah kontra Irak.

(Jika tidak cedera, Jordi Amat bisa main di laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi dan Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Sementara itu, Justin Hubner dipastikan absen melawan Arab Saudi karena harus menjalani skorsing satu pertandingan. Lantas, kira-kira siapa pemain yang akan dibawa Shin Tae-yong?

Okezone memprediksi, pemain yang dipanggil Shin Tae-yong tidak jauh dari nama-nama yang dibawa untuk laga melawan Irak dan Filipina. Okezone menilai Shin Tae-yong akan membawa tiga penjaga gawang yakni Ernando Ari, Nadeo Argawinata dan Adi Satryo.

Untuk posisi pemain belakang ada Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Muhammad Ferarri, Asnawi Mangkualam, Shayne Pattynama dan Justin Hubner.

Bagaimana dengan Elkan Baggott? Melihat gelagat saat ini, kans Elkan Baggott dipanggil Shin Tae-yong sangat kecil.