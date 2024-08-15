3 Pemain yang Bakal Jadi Pesaing Terberat Ragnar Oratmangoen di Klub FCV Dender, Nomor 1 Tengah Gacor

ADA 3 pemain yang bakal jadi pesaing terberat Ragnar Oratmangoen di klub FCV Dender menarik untuk diulas. Sebab ketiga rekan setimnya itu akan menjadi penghalang bagi Ragnar untuk mendapatkan menit bermain di tim yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belgia tersebut.

Ragnar datang sebagai salah satu pemain anyar FCV Dender untuk menghadapi Belgian Pro League 2024-2025. Bermain sebagai winger kiri, mantan pemain FC Groningen itu bisa juga ditempatkan sebagai gelandang serang dan bermain di sisi sayap kanan.

Dengan keuntungan bisa bermain di berbagai posisi Ragnar diharapkan bisa segera debut dan mendapatkan menit bermain yang banyak di FCV Dender. Namun, pemain Timnas Indonesia tersebut tentu harus melawan para pesaingnya, lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain yang Bakal Jadi Pesaing Terberat Ragnar Oratmangoen di Klub FCV Dender:

3. Ridwane MBarki





Ridwane Mbarki merupakan winger kiri yang sudah bergabung denga FCV Dender sejak musim 2017. Sebagai salah satu pemain senior di FCV Dender, Mbarki sejatinya kini sudah mulai kesulitan mendapatkan menit bermain di tim tersebut.

Alasannya karena sang pelatih, Vincent Eurard tak memainkan gelandang sayap, melainkan wingback. Sehingga Mbarki pun mulai tak menjadi pilihan dan sejauh ini dari tiga laga Liga Belgia 2024-2025 yang sudaj berjalan, pemain berusia 30 tahun itu baru sekali dimainkan.

2. Lennard Hens





Seperti yang dikatakan di atas, FCV Dender akhir-akhir ini lebih sering memainkan formasi 5-3-2. Hal itu membuat lini tengah kebanyakan diisi oleh para pemain gelandang.