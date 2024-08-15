Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain yang Bakal Jadi Pesaing Terberat Ragnar Oratmangoen di Klub FCV Dender, Nomor 1 Tengah Gacor

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |12:24 WIB
3 Pemain yang Bakal Jadi Pesaing Terberat Ragnar Oratmangoen di Klub FCV Dender, Nomor 1 Tengah Gacor
Pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen resmi gabung FCV Dender. (Foto: Instagram/0ratmangoen)
A
A
A

ADA 3 pemain yang bakal jadi pesaing terberat Ragnar Oratmangoen di klub FCV Dender menarik untuk diulas. Sebab ketiga rekan setimnya itu akan menjadi penghalang bagi Ragnar untuk mendapatkan menit bermain di tim yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belgia tersebut.

Ragnar datang sebagai salah satu pemain anyar FCV Dender untuk menghadapi Belgian Pro League 2024-2025. Bermain sebagai winger kiri, mantan pemain FC Groningen itu bisa juga ditempatkan sebagai gelandang serang dan bermain di sisi sayap kanan.

Dengan keuntungan bisa bermain di berbagai posisi Ragnar diharapkan bisa segera debut dan mendapatkan menit bermain yang banyak di FCV Dender. Namun, pemain Timnas Indonesia tersebut tentu harus melawan para pesaingnya, lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain yang Bakal Jadi Pesaing Terberat Ragnar Oratmangoen di Klub FCV Dender:

3. Ridwane MBarki

Ridwane Mbarki

Ridwane Mbarki merupakan winger kiri yang sudah bergabung denga FCV Dender sejak musim 2017. Sebagai salah satu pemain senior di FCV Dender, Mbarki sejatinya kini sudah mulai kesulitan mendapatkan menit bermain di tim tersebut.

Alasannya karena sang pelatih, Vincent Eurard tak memainkan gelandang sayap, melainkan wingback. Sehingga Mbarki pun mulai tak menjadi pilihan dan sejauh ini dari tiga laga Liga Belgia 2024-2025 yang sudaj berjalan, pemain berusia 30 tahun itu baru sekali dimainkan.

2. Lennard Hens

Lennard Hens

Seperti yang dikatakan di atas, FCV Dender akhir-akhir ini lebih sering memainkan formasi 5-3-2. Hal itu membuat lini tengah kebanyakan diisi oleh para pemain gelandang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185016/timnas_malaysia_vs_nepal-AE6I_large.jpg
5 Negara ASEAN yang Alami Lonjakan Ranking FIFA Terbanyak per November 2025, Nomor 1 Mulai Dekati Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185006/trofi_piala_dunia-JpU5_large.jpg
3 Pemain Super League yang Diprediksi Tampil di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Bintang Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184049/persib_bandung_raih_banyak_keuntungan_jika_gabung_cfg_persibcoid-Ib4D_large.jpg
5 Keuntungan Persib Bandung jika Gabung City Football Group, Nomor 1 Eliano Reijnders Bisa Main di Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183047/timnas_jepang_u_17_siap_tempur_di_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_fifa-ieYJ_large.jpg
4 Negara Asia yang Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Dihajar Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/23/51/1647235/rachelfebi-juara-anatrias-runner-up-australia-open-2025-wfr.jpg
Rachel/Febi Juara, Ana/Trias Runner Up Australia Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Anfield Membara! Liverpool Didorong Pecat Arne Slot usai Dipermalukan Nottingham
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement