HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United Awali Liga 1 2024-2025 dengan Kemenangan, Teco Puji Penampilan Dua Pemain Muda

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |03:05 WIB
Bali United Awali Liga 1 2024-2025 dengan Kemenangan, Teco Puji Penampilan Dua Pemain Muda
I Made Tito Wiratama dan Rahmat Arjuna dapat sorotan dari Teco usai laga perdana Bali United di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/Bali United)
STEFANO Cugurra puas dengan performa dua pemain muda Bali United yakni I Made Tito Wiratama dan Rahmat Arjuna. Sang pelatih pun meminta dua pemain itu untuk terus berkembang.

Made Tito dan Rahmat Arjuna berperan besar dalam kemenangan Bali United atas Persik Kediri 3-1 di laga pertama Liga 1 2024-2025. Laga tersebut digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur pada Minggu (11/8/2024) lalu.

Rahmat bermain penuh dan berhasil memberikan satu assist dalam pertandingan tersebut. Sedangkan, Made Tito bermain selama 79 menit dan tampil solid di lini tengah Serdadu Tridatu -julukan Bali United.

Teco mengatakan puas dengan performa yang ditampilkan dua pemain muda tersebut. Pelatih asal Brasil itu mengatakan, Made Tito dan Rahmat berhasil menunjukkan kualitasnya di laga debut Liga 1 2024-2025.

“Tito musim lalu sudah tampil di beberapa pertandingan Liga 1 namun saat tampil di AFC mengalami cedera dan butuh perawatan. Musim ini dari Piala Presiden, dia juga sudah berhasil menunjukan kualitasnya dan berhasil cetak gol. Dia pemain muda yang bagus dan memiliki kualitas,” kata Teco dilansir dari laman resmi Bali United.

“Arjuna juga pemain bagus dan sudah tampil di beberapa pertandingan musim lalu dan mencetak gol. Dia juga mulai percaya diri di lapangan dan akan terus berkembang,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
