Cek Kesiapan Training Center Timnas Indonesia di IKN, Presiden Jokowi: September Bakal Dipakai

PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi pusat pelatihan atau training center (TC) Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024).

Dalam tinjauan tersebut, Presiden memastikan bahwa lapangan sudah hampir sepenuhnya siap. Presiden Jokowi mengatakan training center Timnas Indonesia akan dipakai pada September mendatang.

"Ini saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, September akan dipakai karena ini sudah jadi 2,5 lapangan," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Jokowi juga menjelaskan bahwa lapangan yang disiapkan terdiri dari 2,5 lapangan dengan spesifikasi yang bervariasi. Ia menilai fasilitas tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pelatihan, meskipun dalam rencana jangka panjang akan ada total delapan lapangan yang dibangun.

"Lapangan sintetis, rumput asli, dan juga lapangan yang setengah lapangan yang dipakai untuk teknis. Saya kira 2,5 lapangan ini lebih dari cukup meskipun nanti rencana-nya ada 8 lapangan," ucapnya.

Jokowi menambahkan bahwa pembangunan pusat pelatihan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari PSSI, FIFA, hingga AFC. Selain lapangan sepak bola, Presiden juga mengatakan bahwa fasilitas penginapan bagi para pemain timnas sudah siap digunakan bersamaan dengan kesiapan lapangan, sehingga target penggunaan pada bulan September dapat terlaksana sesuai rencana.