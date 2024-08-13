3 Pemain Hasil Didikan Shin Tae-yong yang Kini Jadi Andalan Klub Raksasa Eropa, Nomor 1 Son Heung-min!

3 pemain hasil didikan Shin Tae-yong yang kini jadi andalan klub raksasa Eropa menarik diulas. Salah satunya ada Son Heung-min.

Ya, Shin Tae-yong terus membuktikan kehebatannya sebagai pelatih. Dia bisa pengembangan para pemainnya menjadi begitu hebat dan bertalenta.

Sejak menangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikenal telah mengorbitkan banyak pemain berbakat. Di antaranya, ada nama Pratama Arhan yang sebelumnya tak pernah diperhatikan sama sekali.

Kemudian, ada pula beberapa nama lain, seperti Rizky Ridho, Marselino Ferdinan, dan Asnawi Mangkualam. Ketiganya diketahui berhasil abroad ke luar negeri setelah dipoles oleh Shin Tae-yong.

Rupanya hal ini sudah dilakukan sang pelatih sejak masih di Korea Selatan. Saat dirinya melatih Timnas Korea Selatan U-23 maupun senior, ia telah memoles para pemain Korea untuk bisa menjadi pemain hebat dan bermain di Eropa.

Hal itu pun terbukti dengan adanya pemain-pemain hasil didikan mantan pemain Seongnam Ilhwa itu yang bermain untuk klub-klub elite Eropa. Siapa saja mereka?

Berikut 3 pemain hasil didikan Shin Tae-yong yang kini jadi andalan di klub raksasa Eropa:

3. Hwang Hee-chan





Pemain didikan Shin Tae-yong yang kini menjadi andalan di klub elite Eropa yang pertama adalah Hwang Hee-chan. Penyerang berusia 28 tahun itu merupakan andalan coach Shin di Piala Dunia 2018.

Setelah menjajal karier di Liga Austria bersama RB Salzburg dan Liga Jerman bersama RB Leipzig, Hwang Hee-chan kini menjadi andalan Wolverhampton Wanderers di Premier League. Bergabung secara permanen sejak musim 2022-2023, dirinya telah mencetak 22 gol dan 7 assist dalam 94 penampilan.

2. Kim Min-jae





Berikutnya, ada bek tangguh andalan Korea Selatan, Kim Min-jae. Tidak banyak yang tahu bahwa bek tengah yang kini berusia 27 tahun itu adalah anak asuh Shin Tae-yong saat masih menangani Timnas Korea Selatan U-23.

Setelah bertahun-tahun berlalu, kini Kim Min-jae telah menjadi salah satu bek hebat dunia. Bermain bersama Bayern Munich, dirinya hampir tak tergantikan di lini belakang.