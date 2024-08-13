Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Hasil Didikan Shin Tae-yong yang Kini Jadi Andalan Klub Raksasa Eropa, Nomor 1 Son Heung-min!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |13:50 WIB
3 Pemain Hasil Didikan Shin Tae-yong yang Kini Jadi Andalan Klub Raksasa Eropa, Nomor 1 Son Heung-min!
Shin Tae-yong dan Son Heung-min. (Foto: Instagram/@spursofficial)
A
A
A

3 pemain hasil didikan Shin Tae-yong yang kini jadi andalan klub raksasa Eropa menarik diulas. Salah satunya ada Son Heung-min.

Ya, Shin Tae-yong terus membuktikan kehebatannya sebagai pelatih. Dia bisa pengembangan para pemainnya menjadi begitu hebat dan bertalenta.

Shin Tae-yong

Sejak menangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikenal telah mengorbitkan banyak pemain berbakat. Di antaranya, ada nama Pratama Arhan yang sebelumnya tak pernah diperhatikan sama sekali.

Kemudian, ada pula beberapa nama lain, seperti Rizky Ridho, Marselino Ferdinan, dan Asnawi Mangkualam. Ketiganya diketahui berhasil abroad ke luar negeri setelah dipoles oleh Shin Tae-yong.

Rupanya hal ini sudah dilakukan sang pelatih sejak masih di Korea Selatan. Saat dirinya melatih Timnas Korea Selatan U-23 maupun senior, ia telah memoles para pemain Korea untuk bisa menjadi pemain hebat dan bermain di Eropa.

Hal itu pun terbukti dengan adanya pemain-pemain hasil didikan mantan pemain Seongnam Ilhwa itu yang bermain untuk klub-klub elite Eropa. Siapa saja mereka?

Berikut 3 pemain hasil didikan Shin Tae-yong yang kini jadi andalan di klub raksasa Eropa:

3. Hwang Hee-chan

Hwang Hee-chan

Pemain didikan Shin Tae-yong yang kini menjadi andalan di klub elite Eropa yang pertama adalah Hwang Hee-chan. Penyerang berusia 28 tahun itu merupakan andalan coach Shin di Piala Dunia 2018.

Setelah menjajal karier di Liga Austria bersama RB Salzburg dan Liga Jerman bersama RB Leipzig, Hwang Hee-chan kini menjadi andalan Wolverhampton Wanderers di Premier League. Bergabung secara permanen sejak musim 2022-2023, dirinya telah mencetak 22 gol dan 7 assist dalam 94 penampilan.

2. Kim Min-jae

Kim Min-jae

Berikutnya, ada bek tangguh andalan Korea Selatan, Kim Min-jae. Tidak banyak yang tahu bahwa bek tengah yang kini berusia 27 tahun itu adalah anak asuh Shin Tae-yong saat masih menangani Timnas Korea Selatan U-23.

Setelah bertahun-tahun berlalu, kini Kim Min-jae telah menjadi salah satu bek hebat dunia. Bermain bersama Bayern Munich, dirinya hampir tak tergantikan di lini belakang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184984/timur_kapadze_menegaskan_datang_ke_indonesia_untuk_berlibur_youtube_okezone-1rGh_large.jpg
Respons Timur Kapadze soal Peluang Diwawancara PSSI sebagai Calon Pelatih Timnas Indonesia Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184975/timur_kapadze_saat_mendengarkan_khutbah_jumat_di_masjid_istiqlal_abdul_haris_img-pePB_large.jpg
Foto-Foto Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Dengarkan Khotbah Jumat di Masjid Istiqlal Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184944/timnas_indonesia_tak_diundang_rusia_main_di_piala_dunia_2026_tandingan_pssi-tLYE_large.jpg
Daftar 10 Negara yang Diundang Rusia Main di Piala Dunia 2026 Tandingan, Ada Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184915/shin_tae_yong_disebut_masuk_daftar_5_calon_pelatih_timnas_indonesia_erickthohir-JGKD_large.jpg
Mengejutkan! Shin Tae-yong Disebut Masuk Daftar 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646557/nofeldi-petingko-back-to-back-juara-borobudur-marathon-2025-eeq.webp
Nofeldi Petingko Back to Back Juara Borobudur Marathon 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/senengminton_semarang_2025.jpg
Festival SenengMinton Semarang 2025 Pecah! 510 Siswa SD Ramaikan Ajang Pembibitan Bulu Tangkis Masa Depan Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement