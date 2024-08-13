Berkat Shin Tae-yong, Rafael Struick Nikmati Peran Jadi Striker ADO Den Haag

DEN HAAG – Penyerang Timnas Indonesia, Rafael Struick, mulai menikmati peran sebagai striker di ADO Den Haag. Posisi tersebut rutin ditempatinya di Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong.

Struick menjalani debutnya pada musim ini bersama ADO Den Haag. Pemain berusia 21 tahun itu diturunkan pada menit ke-61 saat ditahan VVV Venlo 1-1 di laga pertama Liga 2 Belanda 2024-2025, Sabtu 10 Agustus malam WIB.

Hebatnya, Struick langsung dipercaya menjadi penyerang utama tim dalam laga tersebut. Sejatinya, peran ini bukan merupakan keahlian pemain kelahiran Leidschendam itu. Ia lebih mahir tampil sebagai penyerang sayap.

Akan tetapi, Rafael mulai dipercaya sebagai striker setelah ditempa Shin di Timnas Indonesia. Sang pelatih, yang kekurangan striker utama, menempatkannya di posisi dan peran tersebut.

"Ya saya bermain musim lalu eh juga di satu sisi kanan luar kiri juga penyerang,” kata Rafael dikutip dari kanal Youtube Haaglanden Voetbal, Selasa (13/8/2024).

"Sebenarnya di mana-mana penyerang,” tambahnya.