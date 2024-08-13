Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berkat Shin Tae-yong, Rafael Struick Nikmati Peran Jadi Striker ADO Den Haag

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |13:27 WIB
Berkat Shin Tae-yong, Rafael Struick Nikmati Peran Jadi Striker ADO Den Haag
Rafael Struick nikmati peran sebagai striker ADO Den Haag (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

DEN HAAG – Penyerang Timnas Indonesia, Rafael Struick, mulai menikmati peran sebagai striker di ADO Den Haag. Posisi tersebut rutin ditempatinya di Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong.

Struick menjalani debutnya pada musim ini bersama ADO Den Haag. Pemain berusia 21 tahun itu diturunkan pada menit ke-61 saat ditahan VVV Venlo 1-1 di laga pertama Liga 2 Belanda 2024-2025, Sabtu 10 Agustus malam WIB.

Aksi Rafael Struick di laga ADO Den Haag vs KMSK Deinze @angeloblankespoor

Hebatnya, Struick langsung dipercaya menjadi penyerang utama tim dalam laga tersebut. Sejatinya, peran ini bukan merupakan keahlian pemain kelahiran Leidschendam itu. Ia lebih mahir tampil sebagai penyerang sayap.

Akan tetapi, Rafael mulai dipercaya sebagai striker setelah ditempa Shin di Timnas Indonesia. Sang pelatih, yang kekurangan striker utama, menempatkannya di posisi dan peran tersebut.

"Ya saya bermain musim lalu eh juga di satu sisi kanan luar kiri juga penyerang,” kata Rafael dikutip dari kanal Youtube Haaglanden Voetbal, Selasa (13/8/2024).

"Sebenarnya di mana-mana penyerang,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184966/timur_kapadze-GH8L_large.jpg
Penampakan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184719/ivar_jenner-Ieam_large.jpg
Bikin Geger, Ivar Jenner Putuskan Tidak Perpanjang Kontrak dengan FC Utrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184703/momen_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_bertemu_presiden_as_donald_trump-XR0P_large.jpg
Pesan Hangat Cristiano Ronaldo Usai Diundang Donald Trump ke Gedung Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482/simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/49/1646409/indonesia-rally-team-siap-kibarkan-merah-putih-di-adelaide-rally-2025-xzk.webp
Indonesia Rally Team Siap Kibarkan Merah Putih di Adelaide Rally 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/12/17/mohamed_salah_sadio_mane.jpg
Skandal Liverpool Tercium! Sadio Mane Akui Pernah Ribut dengan Mohamed Salah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement