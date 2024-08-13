Arema FC vs Dewa United: Julian Guevara Terkapar Usai Alami Benturan Keras, Begini Kata Pelatih Singo Edan

BLITAR – Duel Arema FC vs Dewa United di pekan pertama Liga 1 2024-2025 diwarnai insiden yang membuat pemain Singo Edan -julukan Arema FC, yakni Julian Guevara, terkapar di lapangan. Julian Guevara terkapar usai mengalami benturan keras dengan Thales Natanael Lira.

Pelatih Arema FC, Joel Cornelli, pun mengaku sengaja memasukkan Julian Guevara di babak kedua. Hal itu dilakukan guna menambah daya gedor di lini tengah Arema FC.

Tapi, sebuah kejadian benturan keras terjadi pada menit ke-76 yang melibatkan Julian Guevara dengan Thales Natanael Lira. Kondisi itu mengubah segalanya. Bahkan, Julian Guevara sendiri diketahui sampai harus meninggalkan pertandingan karena terkapar.

"Masuknya Guevara itu membuat kuat, sampai akhirnya ada masalah dengan Guevara membuat lini tengah kami sedikit bermasalah,” ungkap Joel Cornelli usai laga, dikutip Selasa (13/8/2024).

“Saya kira draw hasil bagus, karena pertandingan dan tim sama-sama kuat," lanjutnya.

Arema FC sendiri akhirnya ditahan imbang oleh tamunya Dewa United. Arema FC dipaksa bermain imbang, kendati sempat menguasai pertandingan di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, pada Senin 12 Agustus 2024 malam WIB.

Joel Cornelli mengungkapkan, hasil imbang itu merupakan bagus melihat permainan kedua tim. Kendati secara permainan, ia mengisyaratkan kurang puas karena begitu banyak peluang yang seharusnya bisa dikonversi gol.

"Pertandingan luar biasa dua tim bagus dan bermain ketat, pertandingan harusnya bisa dengan gol 2-2, atau 3-3. Jadi, babak pertama Arema mau coba cari gol sehingga pemain bermain menekan," ucap Joel Cornelli.