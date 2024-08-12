Pingsan di Laga Arema FC vs Dewa United, Begini Kondisi Julian Guevara

BLITAR - Pemain Arema FC, Julian Guevara terkapar saat laga melawan Dewa United di laga Liga 1 2024-2025. Guevara pingsan dan harus ditandu keluar lapangan lantaran terbentur dengan rekan setim sendiri, yakni Thales Nathanael di menit ke-75.

Saat itu Thales Nathanael Lira yang berusaha menghalau bola, ternyata tak melihat Julian di depannya. Adu kepala pun tak terelakkan, Guevara yang terkena tandukan langsung di tengah lapangan hingga membuat wasit Aidil Azmi menghentikan pertandingan.

Julian Guevara mendapat pertolongan pertama oleh tim medis. Pemain asal Kolombia itu langsung dibawa oleh ambulan keluar Stadion Soepriadi, Kota Blitar, untuk dilarikan ke rumah sakit. Petugas langsung membawa Julian Guevara ke rumah sakit karena tak sadarkan diri.

Pelatih Arema FC, Joel Cornelli mengungkapkan, bila kondisi Julian Guevara memang sedikit membaik. Ia saat ini masih dalam observasi tim medis di rumah sakit. Namun posisinya diakui sudah sadar dan bisa berkomunikasi dengan tim pelatih.

"Jadi semua pemain panik pas kejadian kaget semua. Jadi dia sudah sadar, sudah WA-an, sudah baik kondisinya, masih diobservasi tapi," ucap Joel Cornelli, seusai pertandingan, pada Senin malam (12/8/2024).

Joel Cornelli menambahkan, saat ini Julian masih dalam penanganan tim medis. Ia masih menunggu kabar dari dokter tim, tapi melihat hasil observasi sementara Julian dikabarkan hanya perlu beristirahat hingga pekan depan.