HOME BOLA LIGA INGGRIS

4 Pemain Jebolan Akademi Ipswich Town yang Ditendang pada Musim Panas 2024, Nomor 1 Elkan Baggott!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |12:50 WIB
4 Pemain Jebolan Akademi Ipswich Town yang Ditendang pada Musim Panas 2024, Nomor 1 Elkan Baggott!
Elkan Baggott saat membela Ipswich Town. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

4 pemain jebolan akademi Ipswich Town yang ditendang pada musim panas 2024. Salah satunya ada bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott.

Diketahui, Ipswich Town berhasil promosi ke kompetisi kasta tertinggi Liga Inggris, yakni Premier League, pada musim 2024-2025. Tiket promosi ini didapat usai finis di peringkat kedua pada klasemen akhir divisi Championships 2023-2024.

Tetapi, sejumlah pemain yang bahkan jebolan akademi Ipswich Town tak bisa merasakan tampil di Premier League musim ini. Sebab, mereka ditendang dari klub pada musim panas 2024 ini.

Siapa saja mereka? Berikut 4 pemain jebolan akademi Ipswich Town yang ditendang pada musim panas 2024.

4. Nick Hayes

Nick Hayes

Salah satu pemain jebolan akademi Ipswich Town yang ditendang pada musim panas 2024 adalah Nick Hayes. Dia masuk akademi Ipswich Town pada 2017.

Lalu, pemain bernama lengkap Nicholas Michael Hayes ini harus menjalani masa pinjaman ke sejumlah klub karena kesulitan mendapat jam bermain di Ipswich Town. Pada musim panas 2024 ini, dia pun resmi pindah ke Barnet yang merupakan klub kasta kelima Inggris.

3. Idris El Mizouni

Idris El Mizouni

Kemudian, ada nama Idris El Mizouni. Gelandang berusia 23 tahun ini masuk akademi Ipswich Town pada 2017. Dia pun masuk skuad utama Ipswich Town sejak 2019 dan berlanjut hingga musim lalu.

Sayangnya, saat tim kesayangannya promosi ke Premier League, Idris El Mizouni justru harus menjalani dijual ke klub lain. Dia dilepas ke klub milik Erick Thohir, yakni Oxford United, yang akan berlaga di divisi Championships.

Halaman:
1 2
      
