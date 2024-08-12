Timnas Indonesia Rekrut Pelatih Penyerang Baru, Akmal Marhali Puji Keputusan Shin Tae-yong

JAKARTA – Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali, memuji keputusan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong dan PSSI yang mendatangkan striker baru, yakni Yeom Ki-hun. Menurut pengamat sepakbola tersebut, kehadiran pelatih striker asal Korea Selatan itu bisa memoles lini depan Garuda yang masih kurang tajam.

Yeom Ki-hun memang menjadi amunisi baru untuk Timnas Indonesia menjelang putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih itu akan memoles lini depan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- agar dapat lebih produktif dari sebelumnya.

Akmar Marhali mengatakan pelatih penyerang memang menjadi kebutuhan yang mendesak untuk Timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun menyadari hal itu dan langsung bergerak cepat mengatasi kelemahan tim dengan mendatangkan Yeom Ki-hun.

"Masuknya pelatih penyerang adalah kebutuhan saat ini," kata Akmal Marhali kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (12/8/2024).

"Memang di posisi depan masih sangat lemah. Ini menjadi salah satu problem di timnas saat ini," tambahnya.