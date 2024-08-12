Efek Ragnar Oratmangoen Segera Gabung, Follower Instagram FCV Dender Langsung Meningkat!

EFEK Ragnar Oratmangoen yang dikabarkan segera gabung ke FCV Dender sudah langsung dirasakan klub tersebut. Follower atau pengikut akun Instagram FCV Dender langsung meningkat drastis seiring munculnya kabar Ragnar Oratmangoen bergabung.

Ya, striker Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, dilaporkan akan segera merapat ke klub Liga 1 Belgia, FCV Dender. Diketahui, pemain berusia 26 tahun itu hanya tinggal menjalani tes medis saja.

Kabar kepindahan Ragnar Oratmangoen ke FCV Dender dilaporkan oleh Transferwatch. Dalam artikelnya, pemain Timnas Indonesia itu disebut telah mencapai kata sepakat untuk bergabung dan bakal berpisah dengan FC Groningen, meski masih terikat kontrak hingga Juni 2025.

Masih menurut laporan tersebut, Ragnar Oratmangoen dijadwalkan bertolak ke Belgia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dia akan menjalani tes medis terlebih dahulu, sebelum nantinya diperkenalkan secara resmi sebagai rekrutan anyar FCV Dender.

“Ragnar Oratmangoen akan meninggalkan FC Groningen setelah dua musim. Gelandang berusia 26 tahun itu telah mencapai kesepakatan dengan klub Belgia, Dender,” tulis Transferwatch, Senin (12/8/2024).

“Oratmangoen akan berangkat ke Belgia pada Selasa mendatang untuk menjalani tes medis dan segera diperkenalkan secara resmi,” lanjutnya.

Kabar kepindahan Ragnar Oratmangoen sontak langsung membuat warganet heboh. Mereka beramai-ramai menyerbu akun Instagram resmi FCV Dender.

Bahkan diketahui, jumlah pengikut klub milik pengusaha Indonesia, Sihar Sitorus, itu langsung meningkat. Kini, akun itu sudah memiliki 15 ribu lebih pengikut.

Beragam reaksi dituliskan warganet pada kolom komentar FCV Dender. Mayoritas, mereka sudah tidak sabar untuk melihat unggahan pengumuman resmi Ragnar Oratmangoen sebagai pemain anyar FCV Dender.

“Buruan post Wak Haji biar langsung menyala hp lu min,” tulis akun @cybe****

“Info Ragnar,” tulis akun @ahsa***

“Terpantau masih 15K followers, kalau resmi siap banjir followers,” tulis akun @topi***