Gabung FCV Dender, Batu Loncatan Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Berkarier di Chelsea?

GABUNG FCV Dender, batu loncatan pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen berkarier di Chelsea? Menurut laporan Transferwatch.nl, Ragnar Oratmangoen setuju gabung FCV Dender yang notabene dimiliki pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus.

Kabarnya pada besok, Ragnar Oratmangoen akan menjalani tes medis bersama klub yang untuk sementara menempati peringkat dua klasemen Liga 1 Belgia 2024-2025 tersebut. Jika lolos tes medis, pemegang tiga caps bersama Timnas Indonesia langsung diperkenalkan FCV Dender.

(Ragnar Oratmangoen dikabarkan setuju gabung FCV Dender. (Foto: Transfewatch.nl)

“Ragnar Oratmangoen segera angkat kaki dari FC Groningen setelah dua musim. Gelandang 26 tahun itu setuju gabung klub Belgia, Dender,” tegas transferwatch.nl.

“Oratmangoen akan berangkat ke Belgia pada Selasa esok untuk menjalani tes medis dan segera diperkenalkan. Gelandang yang satu ini berhasil merealisasikan impiannya bermain di FCV Dender,” lanjut laporan tersebut.

Jika tampil oke bersama FCV Dender, ada peluang Ragnar Oratmangoen berkarier bersama klub yang lebih top lagi. Tidak tanggung-tanggung, Chelsea bisa menjadi pelabuhan selanjutnya bagi Ragnar Oratmangoen.

Kok bisa? Begini ceritanya. The Blues -julukan Chelsea- kerap kali memboyong pemain dari klub Liga Belgia.