Media Jepang Ketar-ketir jika Pemain Keturunan Ini Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Jens Raven?

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: MPI/Isra Triansyah)

MEDIA Jepang, Football Channel, ketar-ketir jika pemain keturunan ini membela Timnas Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sosok tersebut ternyata bukan Jens Raven yang mencuri perhatian di Piala AFF U-19 2024.

Timnas Indonesia dan Timnas Jepang tergabung di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Selain kedua negara itu, ada pula Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas China.

PSSI disebut-sebut tengah mengupayakan rampungnya proses naturalisasi pemain keturunan tambahan untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia. Sebab, lawan-lawan yang dihadapi akan sangat berat.

Kabar tersebut sudah diungkap oleh Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga. Ia mengatakan, proses telah berlangsung dan dokumen permohonan naturalisasi sudah masuk.

“Yang pasti kami sedang urus. Lagi berproses dan dokumen sudah masuk," kata Arya dalam kanal Youtube pribadinya, dikutip Senin (12/8/2024).

Salah satu nama pemain yang dikhawatirkan media Jepang akan dinaturalisasi adalah Eliano Reijnders! Adik dari gelandang AC Milan, Tijjani Reijnders, itu punya kiprah yang tidak kalah mentereng bersama PEC Zwolle di Liga Belanda.