Arema FC Jamu Dewa United, Joel Cornelli Ungkap Alasan Senang Bermain di Stadion Soepriadi Blitar

AREMA FC akan menjamu Dewa United di Stadion Soepriadi Blitar pada laga pembuka mereka di Liga 1 2024-2025. Laga ini menjadi perdana bagi Singo Edan, mengungsi ke Blitar setelah satu musim lalu bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Pelatih Arema FC Joel Cornelli mengungkapkan, senang bisa bermain di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, sebab jarak Blitar dan Malang yang dekat. Ia berharap dekatnya jarak ini membuat dukungan Aremania kian banyak.

"Kita bermain di sini mungkin lebih dekat dengan Malang. Jadi ini biar lebih dekat dengan Aremania, supaya lebih kuat ke performa kami juga," ucap Joel Cornelli, saat sesi konferensi pers di Stadion Soepriadi, Minggu (11/8/2024).

BACA JUGA:

Pelatih asal Brazil ini mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut, sebab yang penting perlu banyak sentuhan dari lebih lama di Stadion Soepriadi, untuk keperluan adaptasi. Jika sentuhan lama itu muncul, ia yakin timnya mampu beradaptasi dengan lapangan di Stadion Soepriadi, Kota Blitar.

"Pemain juga harus tahu lapangannya gimana, juga beradaptasi gimana, juga dari sisi hotel, jadi lama di sini (di Blitar) mungkin akan lebih bagus," ujar pelatih berusia 57 tahun ini.