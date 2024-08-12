Jelang Arema FC vs Dewa United di Liga 1 2024-2025: Singo Edan Percaya Diri Modal Juarai Piala Presiden 2024

AREMA FC percaya diri jelang menghadapi laga perdana mereka di Liga 1 2024-2025 melawan Dewa United. Status juara turnamen pra-musim Piala Presiden 2024 membuat Skuad Singo Edan optimis menyambut laga perdana.

Pelatih Arema FC Joel Cornelli mengatakan, persiapan tim diakui lebih bagus, meski beberapa kali pertandingan pembuka liga selalu kalah dan musim lalu Arema FC nyaris terdegradasi ke Liga 2. Namun hasil positif di turnamen pra-musim, dengan juara menjadikan modal berharga Arema FC.

"Saya sudah tau Arema selai kalau (di laga perdana). Tapi ini motivasi tinggi sudah beda pasca juara piala presiden, karena pemain lebih percaya sekarang. Tahun kemarin Arema hampir kalah hampir turun (ke liga 2). Jadi sekarang harus lebih siap," kata Joel Cornelli, di Stadion Soepriadi, Kota Blitar.

Baginya persiapan di Liga 1 jauh lebih mantap pasca mengikuti Piala Presiden 2024 lalu, sehingga ia sudah mulai tahu kualitas pemainnya. "Kita ada main di Piala Presiden. Jadi pemain lebih siap ketika menghadapi Liga 1, jadi untuk besok persiapan lebih bagus," ucap Joel Cornelli.

Persiapan timnya kian bagus dengan dukungan Aremania yang datang ke Stadion Soepriadi, Kota Blitar, yang memiliki jarak lebih dekat dengan Malang. Hal ini yang juga membuat motivasi Arema FC kian tinggi.