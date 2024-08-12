Dijagokan Jadi Top Skor Liga 1 2024-2025, Ini Kata Gustavo Almeida

REKRUTAN anyar Persija Jakarta, Gustavo Almeida difavoritkan menyabet gelar top skor di Liga 1 2024-2025. Gustavo saat ini sudah mencatatkan tiga gol usai membawa timnya menang 3-0 atas Barito Putera dalam pekan pertama Liga 1 di Jakarta International Stadium (JIS).

Pada musim lalu, Gustavo mencetak 18 gol saat masih berseragam Arema FC. Dia berada di belakang pencetak gol terbanyak, yakni David Da Silva yang mengoleksi 29 gol.

Saat disinggung soal target menjadi top skor Liga 1, Gustavo menyatakan memang punya target untuk dirinya dan Persija. Namun, terpenting dia terus memberikan kontribusi terbaiknya untuk Skuad Macan Kemayoran julukan Persija.

“Bukan semuanya tentang individu, melainkan soal rekan-rekan saya. Saya harap musim ini bisa lebih baik, semoga bisa berikan perubahan untuk tim," kata Gustavo di Jakarta.

Mantan pemain Arema FC itu mengatakan musim baru memang menjadi ujian berat karena dirinya mengalami cedera. Jadi, dia tidak bisa memberikan performa terbaiknya untuk Persija.

"Soal musim lalu saya tidak senang karena saya gak bisa berikan banyak (gol). Sebab, saya cedera," ucapnya.