Jelang Arema FC vs Dewa United di Liga 1 2024-2025: Olde Riekerink Akui Kekuatan Singo Edan

DEWA United akan menghadapi Arema FC di laga perdana Liga 1 2024-2025. Dewa United mengklaim sudah mengantongi keunggulan dan kelemahan calon lawannya tersebut.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengungkapkan, dari analisanya Arema FC memiliki kelebihan dari sisi penyerangan. Apalagi Arema FC diperkuat pemain-pemain yang memiliki kekuatan, seperti Charles Lokolingoy dan Willian Marcilio. Tapi ia juga telah mengantongi kelemahan Arema FC, dari pertandingan yang dimainkan di Piala Presiden lalu.

"Arema adalah tim yang baik dari sisi penyerangan, dia punya pemain yang kuat ketika menyerang, untuk kelemahannya harapannya kita bisa maksimalkan besok. Tapi saya tidak akan kasih tahu di sini," kata Jan Olde Riekerink, saat konferensi pers sebelum pertandingan.

Tapi diakui Olde Riekerink ia agak iri dengan persiapan tim Arema FC yang mengikuti turnamen pra-musim Piala Presiden. Hal ini mampu melihat kesiapan tim, sehingga mampu mengukur kualitas tim secara keseluruhan.

"Tentang lawan kita mereka punya persiapan yang berbeda, mereka main di Piala Presiden. Saya rasa mereka melakukan dengan sangat baik, hanya lawan Persija skornya dua sama, dan dua pertandingan setelahnya sangat sukses, dan kita akan bermain melawan tim yang sudah berada di kompetisi, ini tidak menguntungkan kita secara persiapan tim," jelasnya.

Di pra-musim Olde mengaku masih kurang puas karena hanya berujicoba dengan tiga lawan yakni Maluku United, PSBS Biak, dan Persik Kediri. Padahal harusnya pekan lalu timnya berhasil mendapatkan satu lawan ujicoba, tapi gagal terealisasi.