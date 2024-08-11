Advertisement
LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025: Antusiasme Tinggi, Setengah Kuota Tiket Arema FC di Stadion Soepriadi Terjual

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |05:41 WIB
Stadion Soepriadi di Kota Blitar akan menjadi markas Arema FC untuk Liga 1 2024-2025 (Foto: Avirista Midaada)
SETENGAH dari jumlah tiket Arema FC di Stadion Soepriadi Kota Blitar sudah terjual. Hal ini menunjukkan antusiasme warga Blitar dan Malang raya menyaksikan Arema FC yang masih cukup tinggi.

Total sudah ada 1.500 tiket yang terjual. Sementara itu, kapasitas stadion yang boleh dijual tiketnya mencapai 3.000 tiket di Stadion Soepriadi, Kota Blitar.

"Sudah ada 1.500 tiket yang terjual terdiri dari 280 kategori VIP dan sisanya 1.220 ekonomi sudah terjual," kata Manajer Bisnis Arema FC Munif Bagaskara Wakid, saat dikonfirmasi Sabtu malam (10/8/2024).

Munif menjelaskan bahwa seluruh pembeli merupakan Aremania dan warga sekitar Blitar dan Malang raya, yang sebelumnya telah melakukan registrasi untuk menjadi member di Aremaxcsess. Harga tiket yang dipatok oleh manajemen klub untuk kategori ekonomi Rp 150 ribu dan Rp 200 ribu untuk VIP.

"Sekarang kami tahapan memfilterisasi yang bisa kami accept (setujui) adalah masyarakat malang raya dan blitar, jadi kalau di luar itu walaupun dia Aremania secara terpaksa tertolak," ujarnya.

Sebagai solusi, Munif menyatakan suporter yang berada di luar wilayah Malang Raya dan Blitar raya, bisa mendaftar melalui Presidium Aremania.

"Sudah minta tolong didata Aremania yang di daerah lain, kami terima selama dia daftar di presidium. Tidak apa-apa tidak jadi KTAnya, ini untuk hanya terdaftar di Aremaxcess," kata dia.

Halaman:
1 2
      
