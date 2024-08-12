Liga 1 2024-2025: Paul Munster Girang Persebaya Surabaya Petik Poin Penuh di Laga Perdana

PAUL Munster senang Persebaya Surabaya meraih tiga poin pada laga perdana mereka di Liga 1 2024-2025. Sang pelatih mengatakan tiga poin itu menjadi awal yang bagus bagi timnya untuk mengarungi kompetisi ini.

Bajul Ijo -julukan Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas PSS Sleman. Kedua tim saling berhadapan di di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Minggu (11/8/2024).

Paul Munster mengatakan timnya mencapai telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelum laga. Tentunya, dia bisa bernapas lega dengan raihan itu.

"Ya, yang terpenting adalah tiga poin. Penampilan juga sangat penting bagi saya. Kami mencetak gol. Menurut saya, kami luar biasa dalam setiap situasi," kata Paul dalam konferensi pers.

Mantan pelatih Bhayangkara FC itu mengatakan sangat mengapresiasi performa timnya sepanjang laga tersebut. Pasalnya, para pemain menampilkan daya juang tinggi dan mampu menjalankan instruksinya dengan baik.