Australia Kehilangan Pemain Andalan Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Australia bakal lawan Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/socceroos)

SYDNEY – Tim Nasional (Timnas) Australia berpotensi tak diperkuat salah satu pemain andalan mereka, yakni Jordan Bos saat melawan Timnas Indonesia di laga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya Bos harus memulihkan diri pasca dikonfirmasi mengalami cedera hamstring.

Timnas Australia akan berhadapan dengan Indonesia di laga kedua putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu kemungkinan besar akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 10 September 2024 mendatang.

BACA JUGA: Ini Jadwal Rilis Harga Tiket Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Jelang laga tersebut, ada kabar buruk yang menimpa Socceroos -julukan Timnas Australia- karena pemain bintangnya sedang menjalani pemulihan dari cedera. Bos yang merupakan bek kiri andalan pelatih Graham Arnold dikonfirmasi cedera hamstring usai klubnya Westerlo mengalahkan Cercle Brugge (3-0) pada 29 Juli lalu.

Akibatnya, Bos diragukan tampil dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia. Namun demikian, beberapa laporan menuliskan proses pemulihan Bos akan berjalan empat sampai lima minggu. Dia akan diupayakan untuk segera pulih.

“Bek kiri bintang Jordan Bos diragukan tampil pada kualifikasi Piala Dunia FIFA bulan depan melawan Bahrain dan Indonesia karena ia masih berjuang melawan cedera hamstring,” tulis laporan News AU, dikutip pada Minggu (11/8/2024).