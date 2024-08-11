Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Australia Kehilangan Pemain Andalan Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |22:30 WIB
Australia Kehilangan Pemain Andalan Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Australia bakal lawan Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/socceroos)
A
A
A

SYDNEY – Tim Nasional (Timnas) Australia berpotensi tak diperkuat salah satu pemain andalan mereka, yakni Jordan Bos saat melawan Timnas Indonesia di laga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya Bos harus memulihkan diri pasca dikonfirmasi mengalami cedera hamstring.

Timnas Australia akan berhadapan dengan Indonesia di laga kedua putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu kemungkinan besar akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 10 September 2024 mendatang.

Jelang laga tersebut, ada kabar buruk yang menimpa Socceroos -julukan Timnas Australia- karena pemain bintangnya sedang menjalani pemulihan dari cedera. Bos yang merupakan bek kiri andalan pelatih Graham Arnold dikonfirmasi cedera hamstring usai klubnya Westerlo mengalahkan Cercle Brugge (3-0) pada 29 Juli lalu.

Akibatnya, Bos diragukan tampil dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia. Namun demikian, beberapa laporan menuliskan proses pemulihan Bos akan berjalan empat sampai lima minggu. Dia akan diupayakan untuk segera pulih.

Jordan Bos

“Bek kiri bintang Jordan Bos diragukan tampil pada kualifikasi Piala Dunia FIFA bulan depan melawan Bahrain dan Indonesia karena ia masih berjuang melawan cedera hamstring,” tulis laporan News AU, dikutip pada Minggu (11/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184423/timnas_irak_lolos_ke_playoff_antarkonfederasi_piala_dunia_2026_setelah_menang_2_1_atas_uea_iraqnten-j3oX_large.jpg
Hasil Timnas Irak vs UEA di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 2-1, Singa Mesopotamia Lolos ke Playoff Antarkonfederasi!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/19/51/1646055/rcti-berambisi-catatkan-gelar-kelima-turnamen-basket-mnc-sports-competition-pli.jpg
RCTI Berambisi Catatkan Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/gelandang_ac_milan_adrien_rabiot.jpg
AC Milan Dapat Tiga Kabar Baik Sekaligus jelang Derby della Madonnina Lawan Inter
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement