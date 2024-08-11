Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Daftar 35 Pemain Timnas Indonesia U-17 untuk TC di Bali, Matthew Baker hingga Mierza Firjatullah Ambil Bagian!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |21:53 WIB
Breaking News: Daftar 35 Pemain Timnas Indonesia U-17 untuk TC di Bali, Matthew Baker hingga Mierza Firjatullah Ambil Bagian!
Nova Arianto panggil 35 pemain untuk TC Timnas Indonesia U-17 di Bali (Foto: PSSI)
A
A
A

NOVA Arianto memanggil 35 pemain untuk pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17 di Bali. TC akan berlangsung dari tanggal 12 Agustus hingga akhir Agustus 2024.

Nova mengatakan timnya memang akan dimatangkan dalam TC di Bali. Oleh dikarenakan, agenda padat sudah disiapkan untuk Timnas Indonesia U-17.

“Rencananya, tanggal 12 Agustus kami akan ke Bali dan kita ada 2 kali uji coba di Bali sebelum tanggal 31 kita akan kembali di Jakarta dan kita akan TC di Spanyol, setelah itu persiapan ke Kuwait,” jelas Nova Arianto dilansir dari laman PSSI, Minggu (11/8/2024).

Mantan pemain Timnas Indonesia dalam TC di Bali memang ingin menyatukan para pemain yang sudah ada. Sebab, tim itu akan ditambah pemain-pemain hasil seleksinya di Jakarta.

"Seperti yang saya katakan di awal TC Jakarta, 32 pemain itu akan diseleksi dan hasil dari seleksi tersebut nanti yang akan bergabung dengan pemain dari AFF kemarin, dan akan melakukan TC lanjutannya nanti di Bali," katanya.

Tim Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-20 dipersiapkan untuk tampil pada Kualifikasi Piala Asia U-17 di Kuwait pada 19-27 Oktober 2024. Tim itu berada di Grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara.

Nantinya, pada babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 nantinya ada 10 juara grup dan lima runner-up terbaik untuk melaju ke putaran final. Putaran final bersama tuan rumah Arab Saudi yang digelar di Saudi pada tanggal 3-20 April 2025.

