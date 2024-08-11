Persiapan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Besok Timnas Indonesia U-20 Bakal Gelar TC di Jakarta

JAKARTA - Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 menjadi target Indra Sjafri selanjutnya usai memenangkan Piala AFF U-19 2024. Untuk bisa berjaya lagi, Indra Sjafri pun sudah memanggil dan menjadwalkan pemusatan latihan (TC) yang dimulai pada esok pagi, Senin 12 Agustus 2024.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- tergabung di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Ajang tersebut akan berlangsung pada 21-29 September 2024.

Jelang turnamen Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 itu, Indra Sjafri mengatakan Timnas Indonesia U-20 akan kembali melakukan sederet pembenahan. Hal tersebut agar timnya makin matang untuk Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

"Latihan (perdana) besok pagi, (Senin (12/8/2024)," kata Indra Sjafri kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (11/8/2024).

Sebelumnya, pria yang juga menjabat direktur teknis PSSI itu mengatakan timnya pun akan kedatangan beberapa pemain tambahan. Hal itu untuk dipantau kualitas dalam upaya menambah kekuatan Timnas Indonesia.