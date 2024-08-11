Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liverpool vs Sevilla di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025: The Reds Menang Telak 4-1

Rivan Nasri Rachman-Minggu, 11 Agustus 2024 |20:31 WIB
Hasil Liverpool vs Sevilla di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025: <i>The Reds</i> Menang Telak 4-1
Liverpool menang 4-1 atas Sevilla di laga uji coba pramusim 2024-2025. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
A
A
A

LIVERPOOL Liverpool memetik kemenangan telak atas Sevilla di laga uji coba pramusim 2023-2024 pada Minggu (11/8/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Anfield, Liverpool tepatnya menang dengan skor 4-1.

Sejak awal laga, Liverpool tampil sangat meyakinkan. Bagaimana tidak, babak pertama saja The Reds langsung unggul 3-0 atas tim tamu.

Tiga gol Liverpool dicetak oleh Diogo Jota pada menit 30, lalu Luis Diaz mencetak gol tambahan pada menit 39 dan 45+1. Lalu Sevilla pun baru bisa membalas di menit 66 berkat aksi Peque.

Sayangnya, momen kebangkitan Sevilla tak pernah terjadi. Malahan The Reds kembali menambah gol lewat aksi Trey Nyoni di menit 67.

Liverpool vs Sevilla

Skor 4-1 untuk kemenangan Liverpool pun bertahan sampai laga berakhir.

