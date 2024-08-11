4 Negara yang Dilewati Timnas Indonesia di Ranking FIFA jika Kalahkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Punya Julukan The Warriors

Timnas Indonesia bakal lawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

ADA 4 negara yang berpotensi dilewati Timnas Indonesia di ranking FIFA jika sukses mengalahkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga melawan Arab Saudi merupakan pertandingan perdana Timnas Indonesia di Grup C babak kualifikasi tersebut.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia tergabung di Grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain pada babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kualifikasi tersebut akan memainkan 10 pertandingan, yang terbagi menjadi lima laga kandang dan lima pertandingan tandang.

Perjalanan pertama Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pun akan dimulai dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada 6 September 2024. Andaikan menang, maka Timnas Indonesia bakal mendapatkan 19,38 poin tambahan di ranking FIFA.

Timnas Indonesia yang kini bertengger di posisi 133 dunia itu pun akan naik ke posisi 129 FIFA andai kemenangan atas Arab Saudi itu benar terjadi. Sebab tambahan 19,38 poin dari Arab Saudi membuat total perolehan poin Garuda menjadi 1,128.11 angka.

Jika berhasil naik ke ranking 129, maka ada empat negara yang bakal dilewati pasukan Shin Tae-yong. Penasaran negara mana saja?

Berikut 4 Negara yang Dilewati Timnas Indonesia di Ranking FIFA jika Kalahkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

4. Gambia





Gambia merupakan negara di wilayah Afrika Barat. Ia merupakan negara tetangga dari Senegal.

Saat ini, Gambia bertengger di peringkat 132 FIFA. Timnas Gambia tepatnya mengoleksi 1.112,55 angka.