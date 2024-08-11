Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara yang Dilewati Timnas Indonesia di Ranking FIFA jika Kalahkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Punya Julukan The Warriors

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |17:36 WIB
4 Negara yang Dilewati Timnas Indonesia di Ranking FIFA jika Kalahkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Punya Julukan The Warriors
Timnas Indonesia bakal lawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

ADA 4 negara yang berpotensi dilewati Timnas Indonesia di ranking FIFA jika sukses mengalahkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga melawan Arab Saudi merupakan pertandingan perdana Timnas Indonesia di Grup C babak kualifikasi tersebut.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia tergabung di Grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain pada babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kualifikasi tersebut akan memainkan 10 pertandingan, yang terbagi menjadi lima laga kandang dan lima pertandingan tandang.

Perjalanan pertama Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pun akan dimulai dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada 6 September 2024. Andaikan menang, maka Timnas Indonesia bakal mendapatkan 19,38 poin tambahan di ranking FIFA.

Timnas Indonesia yang kini bertengger di posisi 133 dunia itu pun akan naik ke posisi 129 FIFA andai kemenangan atas Arab Saudi itu benar terjadi. Sebab tambahan 19,38 poin dari Arab Saudi membuat total perolehan poin Garuda menjadi 1,128.11 angka.

Jika berhasil naik ke ranking 129, maka ada empat negara yang bakal dilewati pasukan Shin Tae-yong. Penasaran negara mana saja?

Berikut 4 Negara yang Dilewati Timnas Indonesia di Ranking FIFA jika Kalahkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

4. Gambia

Timnas Gambia

Gambia merupakan negara di wilayah Afrika Barat. Ia merupakan negara tetangga dari Senegal.

Saat ini, Gambia bertengger di peringkat 132 FIFA. Timnas Gambia tepatnya mengoleksi 1.112,55 angka.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184049/persib_bandung_raih_banyak_keuntungan_jika_gabung_cfg_persibcoid-Ib4D_large.jpg
5 Keuntungan Persib Bandung jika Gabung City Football Group, Nomor 1 Eliano Reijnders Bisa Main di Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183047/timnas_jepang_u_17_siap_tempur_di_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_fifa-ieYJ_large.jpg
4 Negara Asia yang Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Dihajar Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182908/paul_pogba-qPhY_large.jpg
5 Pesepakbola Top Dunia yang Mualaf, Nomor 1 Bangun Masjid dan Ganti Nama Jadi Mustafa Habibi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182862/lionel_messi-4ar9_large.jpg
5 Pesepakbola Dunia dengan Assist Terbanyak Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Berpotensi Disalip Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/19/11/1645869/42-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-spanyol-hingga-skotlandia-ukir-sejarah-mem.jpg
42 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Spanyol hingga Skotlandia Ukir Sejarah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/11/jordi_cruyff.jpg
Dilirik Ajax, Jordi Cruyff Disebut Tetap Bisa Jalankan Peran di Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement