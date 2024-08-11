Shin Tae-yong Berani Naturalisasi 3 Pemain Keturunan yang Sedang Menganggur untuk Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Shin Tae-yong membutuhkan pemain diaspora tambahan untuk mengarungi babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

SHIN Tae-yong berani menaturalisasi 3 pemain Keturunan yang sedang menganggur untuk memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sebanyak tiga pemain Keturunan yang dimaksud adalah Jairo Riedewald, Ilias Alhaft dan Justin Mathieu.

Timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain diaspora tambahan untuk mengarungi babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung September 2024 hingga Juni 2025. Lawan yang dihadapi Timnas Indonesia masuk kategori kelas kakap, yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China.

(Timnas Jepang, salah satu lawan Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia)

Dua tim teratas lolos ke otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang menempati peringkat tiga dan empat akan melanjutkan perjuangan di babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Shin Tae-yong menargetkan finis empat besar. Demi merealisasikan itu, tenaga pemain seperti Jairo Riedewald, Ilias Alhaft dan Justin Mathieu dapat diandalkan.

Benar, mereka berstatus pengangguran saat ini, namun bukan berarti mereka tidak memiliki kualitas. Musim lalu, Jairo Riedewald mencatatkan sembilan laga di Liga Inggris 2023-2024 bareng Crystal Palace.

Jika saja tidak mengalami cedera, Jairo bisa mencatatkan jumlah pertandingan yang lebih banyak. Ilias Alhaft juga tampil trengginas bersama klub Liga 1 Armenia, FC Noah.