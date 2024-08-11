Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Shin Tae-yong yang Ingin Pemain Timnas Indonesia Punya IQ Tinggi

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |11:32 WIB
Kisah Shin Tae-yong yang Ingin Pemain Timnas Indonesia Punya IQ Tinggi
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Shin Tae-yong yang ingin pemain Timnas Indonesia punya IQ tinggi menarik diulas. Keinginan pelatih Timnas Indonesia ini diungkap sang asisten, Nova Arianto.

Nova Arianto diketahui sudah lama bekerja bersama Shin Tae-yong. Pria yang juga menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia U-17 itu paham betul dengan keinginan serta kriteria juru taktik asal Korea Selatan tersebut.

Nova mengungkapkan, salah satu keinginan Shin Tae-yong adalah mengasuh pemain-pemain dengan Intelligent Quotient (IQ) atau indikator kecerdasan yang tinggi. Sebab menurut Shin Tae-yong, pemain dengan tingkat kecerdasan tinggi akan mudah untuk menerima arahan.

Shin Tae-yong

“Kalau kecerdasan ini yang selalu coach Shin sampaikan. Sepakbola sekarang membutuhkan orang-orang yang cerdas,” ungkap Nova dalam kanal Youtube Arya Sinulingga, dikutip pada Minggu (11/8/2024).

“Karena analisa coach Shin di saat dia melatih, di saat dia di lapangan, ‘Wah pemain ini nih kayaknya (maaf) IQ-nya kurang tinggilah’. Menurut coach Shin, pemain harus mempunyai IQ yang tinggi agar apa? Agar saat dia menerima masukkan atau arahan dari pelatih dia bisa paham,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
