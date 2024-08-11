Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Panggil Pemain Timnas Indonesia yang Miliki IQ Tinggi, Ini Alasannya!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |00:36 WIB
Shin Tae-yong Panggil Pemain Timnas Indonesia yang Miliki IQ Tinggi, Ini Alasannya!
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong memanggil pemain Timnas Indonesia yang memiliki IQ tinggi. Ternyata ada alasan tersendiri kenapa pelatih asal Korea Selatan itu cukup memperhatikan kecerdasan pemain.

Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto mengatakan, IQ Tinggi memang cukup penting untuk pemain. Nova mengatakan Shin Tae-yong menginginkan pemain yang bisa menerapkan strategi dan memahami instruksi dengan benar.

"Masalah kecerdasan, ini coach Shin memang selalu sampaikan," kata Nova Arianto dilansir dari Youtube Arya Sinulingga.

"Sepak bola sekarang kita membutuhkan orang-orang yang cerdas."

 BACA JUGA:

"Menurut coach Shin pemain harus punya IQ tinggi karena saat dia menerima instruksi dia bisa paham," tambahnya.

Nova Arianto mengatakan, Shin Tae-yong pernah mengeluhkan dirinya kesulitan memberikan instruksi kepada pemain di sesi latihan. Sang pelatih bahkan menyebut ada beberapa pemain yang memiliki IQ rendah sehingga sulit untuk menerima banyak instruksi darinya.

Halaman: 1 2
1 2
      
