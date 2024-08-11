Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Paul Munster Peringatkan Persebaya Surabaya Jaga Fokus Jelang Hadapi PSS Sleman: Hasil Kerja Keras Kalian Dipertaruhkan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |14:05 WIB
Ernando Ari kala membela Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
SURABAYA – Duel Persebaya Surabaya vs PSS Sleman dalam laga pekan pertama Liga 1 2024-2025 digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (11/8/2024) pukul 19.00 WIB. Jelang laga tersebut, pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, memberi peringatan khusus kepada para pemainnya.

Paul Munster meminta para pemainnya untuk tingkatkan fokus menjelang berhadapan dengan PSS Sleman. Pasalnya, hasil kerja keras selama pramusim dipertaruhkan di laga pertama ini.

Munster sendiri memastikan sudah menganalisis kekuatan Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- selama pramusim. Pelatih asal Irlandia Utara itu meminta Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- untuk tidak meremehkan komposisi anyar PSS Sleman.

“Seperti kita tahu, pertandingan pertama adalah laga paling sulit, anda harus mencoba mencari detail informasi sedetail mungkin secepatnya. Di sana ada pelatih asing dan pemain yang baru, tapi kami terus mencoba memantau mereka selama ini,” kata Munster dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (11/8/2024).

