HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs PSS Sleman: Super Elang Jawa Waspadai Bahayanya Bruno Moreira-Flavio Silva

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |12:50 WIB
Persebaya Surabaya vs PSS Sleman: Super Elang Jawa Waspadai Bahayanya Bruno Moreira-Flavio Silva
Flavio Silva kala membela Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih PSS Sleman, Wagner Lopes, mewaspadai 2 pemain Persebaya Surabaya jelang berhadapan di Liga 1 2024-2025. Kedua pemain itu adalah Bruno Moreira dan Flavio Silva.

Lopes sadar betul dengan kekuatan Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya. Pelatih berkebangsaan Jepang itu mengingatkan Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- untuk mewaspadai pergerakan Bruno Moreira dan Flavio Silva.

“Saya pikir Persebaya punya kekuatan serangan dari Bruno (Moreira) juga Flavio (Silva). Persebaya punya komposisi tim yang bagus di sektor sayap yang harus kita waspadai,” kata Lopes, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (11/8/2024).

Persebaya Surabaya

Kekhawatiran Lopes tentu saja berdasar. Bruno Moreira berhasil menjadi ‘mesin gol’ bagi Persebaya Surabaya musim lalu dengan 10 gol.

Sedangkan Flavio Silva, dia diketahui baru direkrut Persebaya. Meski begitu, sang pemain sukses membukukan 23 gol untuk Persik Kediri pada musim 2023-2024.

Walaupun demikian, Lopes mengatakan PSS Sleman sudah mempersiapkan diri dengan matang. Meski sulit, pelatih berusia 55 tahun itu meminta para pemainnya untuk bermain lepas dan konsentrasi.

Halaman:
1 2
      
