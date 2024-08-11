Persis Solo Kalah 0-3 dari PSM Makassar di Liga 1 2024-2025, Milomir Seslija: Terlalu Banyak Kesalahan

PELATIH Persis Solo, Milomir Seslija timnya terlalu banyak melakukan kesalahan pada pertandingan perdana Liga 1 2024-2025 melawan PSM Makassar. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (10/8/2024).

Pada pertandingan itu Laskar Sambernyawa harus kalah dengan skor 0-3 lewat gol kemenangan PSM yang dicetak oleh, Nermin Haljeta pada menit 23 dan 31 serta gol Rizky Eka pada menit 74.

"PSM mereka pantas memenangkan pertandingan. Kita juga bermain di lapangan yang sama. Kami banyak melakukan kesalahan individu dan hilang fokus. Dan selamat buat PSM," ujar Milo setelah pertandingan.

Mengevaluasi laga perdana yang berakhir mengecewakan itu, Milo mengeluhkan kondisi lapangan cukup sulit untuk timnya. Ia menyebut squad Persis Solo sulit membangun serangan.

"Lapangan cukup sulit buat kami untuk membangun serangan," kata dia.

Dilanjutkan Milo, hal itu dimanfaat PSM Makassar yang bermain menunggu. Para pemain PSM berhasil mengeksploitasi kesalahan-kesalahan individu pemainnya.

Ia bahkan tak segan menyebut bahwa kekalahan atas PSM sama seperti kekalahan saat menghadapi Arema FC di semi final Piala Presiden 2024.