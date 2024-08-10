Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Thailand 2024-2025; Asnawi Mangkualam Main, Port FC Menang Comeback Lawan Rayong FC 3-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |21:14 WIB
Hasil Liga Thailand 2024-2025; Asnawi Mangkualam Main, Port FC Menang <i>Comeback</i> Lawan Rayong FC 3-1
Asnawi Mangkualam membantu Port FC menang comeback 3-1 atas Rayong FC (Foto: Instagram/@portfc_official)
A
A
A

RAYONG – Pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, masuk dari bangku cadangan saat Port FC berhasil comeback atas Rayong 3-1 di pekan pertama Liga Thailand 2024-2025. Laga tersebut digelar di Rayong Provincial Stadium, Rayong, Sabtu (10/8/2024) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Asnawi Mangkualam

Rayong yang bermain di depan pendukungnya sendiri memulai pertandingan dengan baik. Pasukan Carlos Eduardo Parreira berhasil mengurung pertahanan Port FC lewat serangan masif.

Namun demikian, Rayong belum bisa mencuri keunggulan karena kesulitan dalam penyelesaian akhir. Sementara, Port FC masih mencari peluang dengan mengandalkan serangan serangan balik cepat.

Pada menit ke-39, Rayong akhirnya berhasil mencetak gol pembuka yang tercipta via David Cuerva Barroso (39’). Setelah gol itu, Port FC yang mencoba menyamakan kedudukan nampak kesulitan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184264/rizky_ridho-Dpk4_large.jpg
Media Inggris Remehkan Gol Rizky Ridho yang Masuk Nominasi Puskas Award 2025: Membosankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184234/berikut_dua_prestasi_kandidat_pelatih_timnas_indonesia_jesus_casas-SiCv_large.jpg
2 Prestasi Kandidat Pelatih Timnas Indonesia Jesus Casas, Nomor 1 Juara Turnamen Kawasan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184228/berikut_dua_negara_yang_kepincut_dengan_pelatih_timur_kapadze-O6uZ_large.jpg
2 Negara yang Kepincut dengan Pelatih Timur Kapadze, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184108/bojan_hodak_bersama_luka_modric-ikJo_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Ungkap Alasan Bertemu Luka Modric di Kroasia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645359/malam-ini-jadwal-leg-2-uji-coba-timnas-indonesia-u22-vs-mali-ibq.webp
Malam Ini! Jadwal Leg 2 Uji Coba Timnas Indonesia U-22 vs Mali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/marco_bezzecchi.jpg
Aprilia Racing Pukul Balik Ducati di MotoGP Valencia 2025, Akhiri Musim dengan Cara Paling Gila! 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement