Hasil Liga Thailand 2024-2025; Asnawi Mangkualam Main, Port FC Menang Comeback Lawan Rayong FC 3-1

RAYONG – Pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, masuk dari bangku cadangan saat Port FC berhasil comeback atas Rayong 3-1 di pekan pertama Liga Thailand 2024-2025. Laga tersebut digelar di Rayong Provincial Stadium, Rayong, Sabtu (10/8/2024) malam WIB.

Jalannya Pertandingan





Rayong yang bermain di depan pendukungnya sendiri memulai pertandingan dengan baik. Pasukan Carlos Eduardo Parreira berhasil mengurung pertahanan Port FC lewat serangan masif.

Namun demikian, Rayong belum bisa mencuri keunggulan karena kesulitan dalam penyelesaian akhir. Sementara, Port FC masih mencari peluang dengan mengandalkan serangan serangan balik cepat.

Pada menit ke-39, Rayong akhirnya berhasil mencetak gol pembuka yang tercipta via David Cuerva Barroso (39’). Setelah gol itu, Port FC yang mencoba menyamakan kedudukan nampak kesulitan.