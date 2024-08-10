Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Dibutuhkan sang Pelatih, Ragnar Oratmangoen Dikabarkan Latihan Bareng FC Groningen U-21!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |17:03 WIB
Tak Dibutuhkan sang Pelatih, Ragnar Oratmangoen Dikabarkan Latihan Bareng FC Groningen U-21!
Ragnar Oratmangoen (tengah) dikabarkan berlatih bareng FC Groningen U-21. (Foto: Instagram/@0ratmangoen)
A
A
A

RAGNAR Oratmangoen harus rela berlatih bersama FC Groningen U-21. Mengutip dari @futbollindonesiaa, hal itu terjadi karena tenaga pesepakbola 25 tahun ini tak lagi dibutuhkan pelatih FC Groningen senior, Dick Lukkien.

“Dapat info, Ragnar Oratmangoen tadi latihan bareng FC Groningen U-21. Pelatih FC Groningen senior (Dick Lukkien) infonya tidak menginginkan Ragnar,” tulis @futboll.indonesiaa.

Ragnar Oratmangoen dikabarkan berlatih bareng FC Groningen U-21. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

(Ragnar Oratmangoen dikabarkan berlatih bareng FC Groningen U-21. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Ragnar Oratmangoen didatangkan FC Groningen dari Go Ahead Eagles pada bursa transfer musim panas 2022. Di musim tersebut, Ragnar Oratmangoen hanya mengemas satu assist dari 21 pertandingan.

Sayangnya, kontribusi Ragnar Oratmangoen gagal menyelamatkan FC Groningen dari kasta teratas Liga Belanda di akhir musim 2022-2023. Sempat mengikuti masa pramusim, Ragnar Oratmangoen dipinjamkan FC Groningen ke klub Liga 1 Belanda, Fortuna Sittard, pada musim panas 2023.

Jadi di musim 2023-2024, FC Groningen mengarungi Liga 2 Belanda tanpa Kehadiran Ragnar Oratmangoen. Tanpa Ragnar Oratmangoen, FC Groningen finis di posisi dua Liga 2 Belanda 2023-2024 dan berhak promosi ke Liga 1 Belanda 2024-2025.

Sementara itu, Ragnar Oratmangoen kesulitan bersama Fortuna Sittard. Dari 27 laga Liga 1 Belanda 2023-2024, Ragnar Oratmangoen yang biasa mentas sebagai gelandang serang dan winger ini hanya mengemas satu assist, tanpa mencetak satu gol pun!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645313/sip-padel-league-2025-resmi-berakhir-jadi-momentum-perkuat-regenerasi-atlet-iov.webp
SIP Padel League 2025 Resmi Berakhir, Jadi Momentum Perkuat Regenerasi Atlet
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/erick_thohir.jpg
Erick Thohir Pastikan Rizky Ridho Tak Kena Pajak Berganda Jika Raih Puskas Award 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement