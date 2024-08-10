Tak Dibutuhkan sang Pelatih, Ragnar Oratmangoen Dikabarkan Latihan Bareng FC Groningen U-21!

RAGNAR Oratmangoen harus rela berlatih bersama FC Groningen U-21. Mengutip dari @futbollindonesiaa, hal itu terjadi karena tenaga pesepakbola 25 tahun ini tak lagi dibutuhkan pelatih FC Groningen senior, Dick Lukkien.

“Dapat info, Ragnar Oratmangoen tadi latihan bareng FC Groningen U-21. Pelatih FC Groningen senior (Dick Lukkien) infonya tidak menginginkan Ragnar,” tulis @futboll.indonesiaa.

(Ragnar Oratmangoen dikabarkan berlatih bareng FC Groningen U-21. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Ragnar Oratmangoen didatangkan FC Groningen dari Go Ahead Eagles pada bursa transfer musim panas 2022. Di musim tersebut, Ragnar Oratmangoen hanya mengemas satu assist dari 21 pertandingan.

Sayangnya, kontribusi Ragnar Oratmangoen gagal menyelamatkan FC Groningen dari kasta teratas Liga Belanda di akhir musim 2022-2023. Sempat mengikuti masa pramusim, Ragnar Oratmangoen dipinjamkan FC Groningen ke klub Liga 1 Belanda, Fortuna Sittard, pada musim panas 2023.

Jadi di musim 2023-2024, FC Groningen mengarungi Liga 2 Belanda tanpa Kehadiran Ragnar Oratmangoen. Tanpa Ragnar Oratmangoen, FC Groningen finis di posisi dua Liga 2 Belanda 2023-2024 dan berhak promosi ke Liga 1 Belanda 2024-2025.

Sementara itu, Ragnar Oratmangoen kesulitan bersama Fortuna Sittard. Dari 27 laga Liga 1 Belanda 2023-2024, Ragnar Oratmangoen yang biasa mentas sebagai gelandang serang dan winger ini hanya mengemas satu assist, tanpa mencetak satu gol pun!