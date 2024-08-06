Punya Mimpi Bawa Timnas Indonesia Mentas di Piala Dunia, Ragnar Oratmangoen: Saya Akan Lakukan Segalanya

RAGNAR Oratmangoen mengungkap mimpinya bersama Timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini bermimpi membawa Skuad Garuda berlaga di Piala Dunia.

Piala Dunia jelas menjadi impian bagi seluruh pesepakbola. Tak terkecuali Ragnar Oratmangoen yang punya mimpi bermain bersama Timnas Indonesia di ajang bergengsi tersebut.

Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang untuk menuju Piala Dunia 2026. Namun perjuangan Skuad Garuda tidak mudah. Mereka tergabung dalam grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China.

Walau begitu, Ragnar Oratmangoen tetap menyimpan mimpi untuk bermain di Piala Dunia. Pemain yang dijuluki Wak Haji ini bakal memberikan segalanya agar Timnas Indonesia bisa mentas di ajang bergengsi empat tahunan tersebut.

“Piala Dunia. Saya akan melakukan segalanya untuk pergi ke Piala Dunia pastinya. Jadi ini mimpi besar,” kata Ragnar Oratmangoen, mengutip dari kanal Youtube Kahfeveryday, Senin (5/8/2024).