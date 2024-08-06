Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Punya Mimpi Bawa Timnas Indonesia Mentas di Piala Dunia, Ragnar Oratmangoen: Saya Akan Lakukan Segalanya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |00:57 WIB
Punya Mimpi Bawa Timnas Indonesia Mentas di Piala Dunia, Ragnar Oratmangoen: Saya Akan Lakukan Segalanya
Penggawa Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen (Foto: PSSI)
A
A
A

RAGNAR Oratmangoen mengungkap mimpinya bersama Timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini bermimpi membawa Skuad Garuda berlaga di Piala Dunia.

Piala Dunia jelas menjadi impian bagi seluruh pesepakbola. Tak terkecuali Ragnar Oratmangoen yang punya mimpi bermain bersama Timnas Indonesia di ajang bergengsi tersebut.

Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang untuk menuju Piala Dunia 2026. Namun perjuangan Skuad Garuda tidak mudah. Mereka tergabung dalam grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China.

Walau begitu, Ragnar Oratmangoen tetap menyimpan mimpi untuk bermain di Piala Dunia. Pemain yang dijuluki Wak Haji ini bakal memberikan segalanya agar Timnas Indonesia bisa mentas di ajang bergengsi empat tahunan tersebut.

“Piala Dunia. Saya akan melakukan segalanya untuk pergi ke Piala Dunia pastinya. Jadi ini mimpi besar,” kata Ragnar Oratmangoen, mengutip dari kanal Youtube Kahfeveryday, Senin (5/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183437/timur_kapadze-BXNF_large.jpg
PSSI Baru Jalin Komunikasi Online dengan Timur Kapadze, Tawaran Resmi Pelatih Timnas Indonesia Belum Diberikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183426/timur_kapadze-seIy_large.jpg
Spekulasi Kian Panas! Calon Pelatih Timnas Indonesia, Timur Kapadze Kunjungi Tanah Air Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183415/tijjani_reijnders-jHLG_large.jpg
Harapan Baru Tijjani Reijnders: Doakan sang Adik Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183383/timur_kapadze-PV8u_large.jpg
Media Vietnam Kaget Dengar Kabar Timur Kapadze Siap Ambil Alih Kursi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/49/1643771/indonesia-rally-team-kembali-ikut-reli-dunia-lewat-shannons-adelaide-rally-2025-hjo.webp
Indonesia Rally Team Kembali Ikut Reli Dunia Lewat Shannons Adelaide Rally 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/09/28/Timur_Kapadze.jpeg
PSSI Diam-Diam Hubungi Timur Kapadze via Zoom, tapi …
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement