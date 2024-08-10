Respons Nova Arianto soal Kehadiran Yeom Ki-hun sebagai Pelatih Striker Timnas Indonesia

ASISTEN Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto memberikan komentar terkait kehadiran pelatih striker Yeom Ki-hun. Nova Arianto mengatakan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan rumor penambahan pemain di lini depan Timnas Indonesia U-17.

Yeom Ki-hun memang menjadi amunisi baru untuk Timnas Indonesia menjelang putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih itu akan memoles lini depan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- agar dapat lebih produktif dari sebelumnya.

Nova mengatakan belum bisa memastikan apakah bakal ada tambahan penyerang baru atau tidak untuk timnya. Dia minta publik sepak bola tanah air menunggu segala sesuatu lebih dahulu.

"Ya, tunggu aja itu. Jebakan batman itu ya," kata Nova di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Terlepas daripada itu, Nova Arianto sangat menyambut baik kehadiran pelatih penyerang untuk Timnas Indonesia. Jadi, lini serang Skuad Garuda yang masih kurang maksimal akan dibenahi agar lebih baik.